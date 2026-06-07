Ore suplimentare în 2026. Ce spune legea și când trebuie plătite

Potrivit Codului Muncii , munca suplimentară se efectuează, de regulă, cu acordul salariatului, cu excepția situațiilor de forță majoră sau a lucrărilor urgente destinate prevenirii producerii unor accidente ori limitării consecințelor acestora.

De exemplu, dacă un manager cere explicit finalizarea urgentă a unui proiect după terminarea programului, acele ore pot fi considerate muncă suplimentară. În schimb, dacă un salariat rămâne peste program din proprie inițiativă, fără solicitarea angajatorului, situația poate fi interpretată diferit.

Totuși, simplul fapt că un angajat rămâne mai mult la birou nu înseamnă automat muncă suplimentară în sens legal. Specialiștii în dreptul muncii explică faptul că inițiativa trebuie să aparțină angajatorului sau să existe cel puțin acordul acestuia.

În mod obișnuit, durata normală a timpului de muncă pentru salariații angajați cu normă întreagă este de 8 ore pe zi și 40 de ore pe săptămână. Timpul lucrat peste acest prag poate intra în categoria orelor suplimentare și trebuie compensat conform legii.

Potrivit art. 120 din Codul Muncii, munca prestată peste durata normală a timpului de muncă este considerată muncă suplimentară.

Regulile privind orele suplimentare diferă în anumite situații între sectorul privat și cel public, iar compensarea nu înseamnă întotdeauna bani în plus pe salariu.

Potrivit Codului Muncii, munca suplimentară este reglementată clar, iar angajatorii au obligații precise atunci când cer angajaților să stea peste program.

Nu de puține ori apar însă și întrebările: când trebuie plătite, când se compensează cu timp liber și în ce situații angajatorul poate cere legal muncă peste program.

În ce condiții poate angajatorul să ceară ore suplimentare

Legea nu permite impunerea arbitrară a muncii suplimentare. Potrivit art. 120 din Codul Muncii, orele suplimentare se efectuează, în mod normal, cu acordul angajatului, exceptând cazurile speciale prevăzute de lege.

În practică, orele suplimentare apar frecvent în:

perioade aglomerate;

proiecte cu termen limită;

inventare;

activități sezoniere;

situații urgente în companii sau instituții.

Mai mult, angajatorii trebuie să respecte și limitele legale privind timpul de muncă. În general, durata maximă legală a timpului de muncă, inclusiv orele suplimentare, nu poate depăși 48 de ore pe săptămână, calculată conform perioadei de referință prevăzute de lege.

Există și categorii de angajați care nu pot presta muncă suplimentară. Codul Muncii prevede clar că tinerii sub 18 ani nu au voie să efectueze ore suplimentare.

În cazul personalului plătit din fonduri publice, regulile sunt și mai stricte. Potrivit Legii 153/2017, efectuarea orelor suplimentare trebuie dispusă în scris de superiorul ierarhic și există limite anuale privind numărul de ore care pot fi efectuate.

Cum trebuie compensate orele lucrate peste program

Una dintre cele mai importante prevederi din Codul Muncii este că prioritatea o reprezintă compensarea prin timp liber plătit.

Potrivit art. 122 din Codul Muncii, orele suplimentare trebuie compensate prin ore libere plătite acordate în termen de 90 de zile calendaristice după efectuarea acestora.

În această perioadă, salariatul beneficiază de salariul corespunzător pentru orele prestate peste programul normal de lucru.

Asta înseamnă că, în multe cazuri, angajatul nu va vedea direct un spor pe fluturașul de salariu, ci va primi timp liber plătit ulterior.

De exemplu, dacă un angajat a lucrat mai multe ore într-o perioadă aglomerată, compania poate decide compensarea prin zile libere acordate ulterior, fără diminuarea salariului.

Legea permite și compensarea anticipată în anumite situații. În perioadele de reducere a activității, angajatorii pot acorda zile libere plătite care să fie compensate ulterior prin muncă suplimentară prestată în următoarele 12 luni.

Când sunt obligatorii zilele libere în locul banilor

Mulți angajați cred că orice oră suplimentară trebuie plătită imediat cu bani în plus. În realitate, Codul Muncii stabilește că prioritatea o reprezintă compensarea prin timp liber.

Abia dacă acest lucru nu este posibil în termenul legal de 90 de zile, angajatorul este obligat să plătească orele suplimentare prin adăugarea unui spor salarial.

Conform art. 123 din Codul Muncii, sporul pentru munca suplimentară nu poate fi mai mic de 75% din salariul de bază.

De exemplu, dacă salariul unui angajat este calculat la un tarif orar brut de 30 de lei, sporul minim pentru o oră suplimentară compensată prin plată ar însemna încă 22,5 lei brut pentru fiecare oră suplimentară efectuată.

În sectorul public există reguli diferite. Legea 153/2017 prevede că orele suplimentare sunt compensate prin timp liber în termen de 60 de zile calendaristice. Dacă acest lucru nu este posibil, sporul poate ajunge:

la 75% pentru orele suplimentare obișnuite;

la 100% pentru munca prestată în zile de repaus săptămânal sau sărbători legale.

Aceste prevederi se aplică personalului plătit din fonduri publice și nu tuturor angajaților din România.

Ce se întâmplă dacă lucrezi în zile de sărbătoare legală

Codul Muncii prevede mai multe zile de sărbătoare legală în care, în mod normal, nu se lucrează, inclusiv:

Totuși, există domenii în care activitatea nu poate fi întreruptă, cum ar fi:

sănătatea;

transporturile;

HoReCa;

comerțul;

serviciile esențiale.

În aceste situații, angajații care lucrează în zile de sărbătoare legală trebuie compensați în condițiile prevăzute de Codul Muncii și de contractele colective sau individuale aplicabile, fie prin timp liber, fie prin sporuri salariale.

Ce drepturi au angajații care lucrează suplimentar

Specialiștii în dreptul muncii atrag atenția că salariații au mai multe drepturi importante atunci când efectuează muncă suplimentară.

Printre acestea:

dreptul la compensare legală;

dreptul la evidența clară a orelor lucrate;

dreptul la sporuri, acolo unde este cazul;

dreptul la respectarea limitelor privind timpul de muncă;

dreptul de a refuza efectuarea muncii suplimentare în afara situațiilor prevăzute de lege.

Angajatorii au obligația legală de a ține evidența exactă a timpului de muncă prestat zilnic de fiecare salariat. Specialiștii citați de Avocatnet atrag atenția că aceste evidențe pot deveni esențiale în cazul unor conflicte de muncă sau controale ITM.

Pentru angajați, păstrarea propriilor dovezi poate fi la fel de importantă. Emailurile, mesajele interne, programările de ședințe sau solicitările scrise de a rămâne peste program pot ajuta în cazul unor dispute privind plata muncii suplimentare.

În lipsa unei evidențe clare a orelor lucrate, conflictele privind plata muncii suplimentare pot deveni dificil de demonstrat atât pentru angajatori, cât și pentru salariați.

Ce poți face dacă orele suplimentare nu sunt plătite

Atunci când orele suplimentare nu sunt compensate conform legii, primul pas recomandat este discutarea situației cu departamentul de resurse umane sau cu angajatorul.

În multe cazuri, problemele apar din:

pontaje incomplete;

lipsa aprobărilor oficiale;

erori administrative;

interpretări diferite privind programul de lucru.

Dacă situația nu este rezolvată, angajații se pot adresa Inspectoratului Teritorial de Muncă sau pot solicita consultanță juridică specializată.

Experții în dreptul muncii recomandă ca salariații să păstreze cât mai multe dovezi privind activitatea prestată peste program. Evidența orelor lucrate poate avea un rol important în eventuale litigii de muncă.