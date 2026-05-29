Pentru mulți români, această sărbătoare înseamnă o pauză binevenită de la rutina zilnică, cu timp liber petrecut în familie sau escapade scurte de weekend prelungit.

Conform calendarului zilelor libere legale, Rusaliile sunt sărbătorite în 2026 pe 31 mai (duminică) și 1 iunie (luni), iar această suprapunere creează o minivacanță de 3 zile pentru majoritatea angajaților: de sâmbătă până luni.

Când sunt Rusaliile în 2026 în România și ce sărbătorim

Rusaliile în 2026 în România sunt sărbătorite pe duminică, 31 mai 2026, iar a doua zi de Rusalii cade luni, 1 iunie 2026. Ambele zile sunt libere legale, ceea ce creează, în practică, un weekend prelungit pentru majoritatea angajaților.

Rusaliile, cunoscute și sub numele de Pogorârea Sfântului Duh sau Cincizecimea, reprezintă una dintre cele mai importante sărbători din creștinism.

Această zi marchează momentul în care, potrivit tradiției creștine, Duhul Sfânt a coborât asupra apostolilor lui Iisus Hristos, la 50 de zile după Învierea Domnului. Acest eveniment este considerat începutul misiunii apostolice și, simbolic, „nașterea Bisericii creștine”.

Rusalii 2026 și 1 iunie. Cum se suprapun zilele libere

Sărbătoarea Rusaliilor și Ziua Copilului cad pe 1 iunie anul acesta, oferind o perioadă extinsă de repaus pentru angajați și elevi.

Rusalii (Pogorârea Sfântului Duh) sunt celebrate în 2026 pe 31 mai (duminică) și 1 iunie (luni). În mod tradițional, a doua zi de Rusalii este liberă legală, ceea ce face ca începutul săptămânii să fie deja acoperit de zile nelucrătoare.

În același timp, Ziua Copilului este, de asemenea, zi liberă legală în România, sărbătorită anual pe 1 iunie, indiferent de ziua din săptămână. Astfel, în 2026, această dată se suprapune cu a doua zi de Rusalii, consolidând și mai mult perioada de pauză.

Zile libere de minivacanța de Rusalii și 1 iunie

Pentru majoritatea angajaților, zilele libere se leagă astfel: