Operațiune inedită. Polițiste în echipament sportiv trimise să depisteze hărțuitorii de pe traseele de alergare din UK

Stiri Diverse
17-08-2025 | 18:10
alergat miscare sport
StirilePROTV

Optsprezece persoane au fost arestate după ce poliția a trimis polițiste sub acoperire, deghizate în alergătoare, pentru a prinde bărbații care hărțuiesc femeile în timp ce fac sport în aer liber.

autor
Ioana Andreescu

O operațiune-pilot a poliției din Surrey a trimis polițiste îmbrăcate în echipament de alergare, la ore de vârf, pentru a expune cât de des sunt hărțuite femeile. Programul a dus la 18 arestări pentru infracțiuni precum hărțuire, agresiune sexuală și furt, potrivit The Guardian.

Fluierăturile și gesturile obscene, „mult prea comune”

Inspectorul Jon Vale, responsabil de spațiile sigure din Surrey în cadrul programului împotriva violenței asupra femeilor și fetelor, a declarat că un sondaj a arătat că aproape jumătate dintre femeile care alergau într-o zonă a comitatului nu raportau hărțuirea la poliție.

El a precizat că fluierăturile și apelativele strigate sunt „mult prea comune”, chiar și polițistele aflate în timpul liber sau angajatele poliției confruntându-se cu astfel de comportamente. Deși acest fenomen nu constituie o infracțiune specifică, se știe că uneori poate escalada spre agresiuni sexuale mai grave.

Citește și
Batrana bataie
Un bărbat a fost lovit și alergat cu bastonul de o femeie de 50 de ani, pe o plajă din Mamaia. VIDEO

Experiențe directe: claxonate și urmărite la câteva minute de la start

Testul, desfășurat timp de o lună și relatat prima dată de LBC, a implicat polițiste în civil care s-au oferit voluntar să alerge în zone cunoscute pentru hărțuire, cu unități specializate pregătite să intervină imediat dacă acestea erau abuzate.

De asemenea, ofițeri în uniformă au colaborat cu grupuri comunitare pentru a împărtăși informații despre munca poliției în combaterea violenței împotriva femeilor și fetelor. Vale a declarat pentru LBC că scopul a fost descurajarea infractorilor.

„Una dintre polițiste a fost claxonată în primele 10 minute, apoi o altă mașină a încetinit, claxonând și făcând gesturi la doar 30 de secunde mai târziu – atât de frecvent se întâmplă. Cineva încetinind, privindu-te insistent, strigând – chiar dacă nu e mereu infracțional – poate avea un impact uriaș asupra vieții de zi cu zi și poate opri femeile să facă un lucru atât de simplu precum o alergare”, a spus el.

Agenta de poliție Abby Hayward, care a participat sub acoperire, a spus că experiența ei reflectă realitatea zilnică a multor femei: „Acest comportament este fie un precursor pentru ceva mai grav, fie este ignoranță și poate fi corectat. Acolo intervin măsurile noastre: să oprim potențialii recidiviști sau să-i ajutăm pe oameni să înțeleagă că ceea ce fac nu este OK.”

Program extins după succesul patrulelor sub acoperire în baruri și cluburi

Poliția din Surrey a precizat că a dezvoltat acest program după ce, anterior, a trimis polițiști în civil în baruri, cluburi și centre urbane, noaptea, pentru a identifica comportamentele prădătoare și a combate hărțuirea.

Studiile confirmă: peste două treimi dintre femei, hărțuite în timp ce aleargă

Un studiu realizat anul trecut de Universitatea din Manchester a arătat că peste două treimi dintre femeile chestionate în nord-vestul Angliei au fost hărțuite în timp ce alergau, fiind amenințate și abuzate verbal.

Un alt studiu realizat anul trecut de Sport England a sugerat că aproape trei sferturi dintre femei își schimbă rutina de exerciții fizice în lunile de iarnă.

Locul din România, ”ascuns” în mijlocul naturii, considerat o ”oază de sănătate”. Are proprietăți curative și este gratuit

Sursa: The Guardian

Etichete: Marea Britanie, politie, hartuire, femei,

Dată publicare: 17-08-2025 18:10

Articol recomandat de sport.ro
Ireal! Scor de maidan într-un meci din Liga 2
Ireal! Scor de maidan într-un meci din Liga 2
Citește și...
Descoperire uimitoare pe o plajă din Scoția. Un elev a găsit epava unei nave dispărute acum 250 de ani. VIDEO
Stiri Stiinta
Descoperire uimitoare pe o plajă din Scoția. Un elev a găsit epava unei nave dispărute acum 250 de ani. VIDEO

Un elev aflat la alergat pe o plajă izolată din Scoția a descoperit resturile unei vechi corăbii de lemn, stârnind interesul arheologilor și al comunității locale, dornici să afle povestea epavei ascunse de secole.

 

Un bărbat a fost lovit și alergat cu bastonul de o femeie de 50 de ani, pe o plajă din Mamaia. VIDEO
Stiri actuale
Un bărbat a fost lovit și alergat cu bastonul de o femeie de 50 de ani, pe o plajă din Mamaia. VIDEO

Un bărbat în vârstă de 40 de ani a sesizat autoritățile, marți, în jurul orei 14:00, după ce ar fi fost agresat fizic de o femeie, în timp ce se afla pe o plajă din Mamaia Nord. Ea ar fi o cerșetoare originară din Republica Moldova, potrivit surselor. 

ANIMAȚIE. Tânărul din Vaslui care a murit și prietenul său au vrut să îi dea o lecție unui șofer. Au alergat pe câmp după el
Stiri actuale
ANIMAȚIE. Tânărul din Vaslui care a murit și prietenul său au vrut să îi dea o lecție unui șofer. Au alergat pe câmp după el

Incident șocant, înregistrat marți dimineață, în județul Vaslui. Un bărbat și-a pierdut viața, iar altul a ajuns la spital, după ce au fost loviți cu mașina pe un câmp, în urma unui conflict pornit în trafic.

Recomandări
Anunț de ultimă oră făcut de Donald Trump. Ce se întâmplă cu Rusia și războiul din Ucraina
Stiri externe
Anunț de ultimă oră făcut de Donald Trump. Ce se întâmplă cu Rusia și războiul din Ucraina

Preşedintele american Donald Trump a scris în urmă cu câteva minute pe platforma sa Truth Social: ”BIG PROGRESS ON RUSSIA. STAY TUNED!” (”PROGRESE MARI CU RUSIA. URMEAZĂ DETALII!”).

Premierul Ilie Bolojan, despre situația economică a României: ”Mai bine le spui oamenilor adevărul”
Stiri Politice
Premierul Ilie Bolojan, despre situația economică a României: ”Mai bine le spui oamenilor adevărul”

Premierul Ilie Bolojan afirmă că singura soluţie pentru a rezolva situaţia financiară dificilă în care se află România o reprezintă adoptarea pachetului numărul 2 de măsuri şi a altor pachete de reformă a aparatului de stat.

„Domnule Putin, numai dumneavoastră le puteți reda râsul melodios.” Fox News a publicat scrisoarea Melaniei Trump către Putin
Stiri externe
„Domnule Putin, numai dumneavoastră le puteți reda râsul melodios.” Fox News a publicat scrisoarea Melaniei Trump către Putin

Fox News a publicat o scrisoare de la soția președintelui american Donald Trump, Melania, adresată președintelui rus Vladimir Putin.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 17 August 2025

02:13:00

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 16

13:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12