Operațiune inedită. Polițiste în echipament sportiv trimise să depisteze hărțuitorii de pe traseele de alergare din UK

Optsprezece persoane au fost arestate după ce poliția a trimis polițiste sub acoperire, deghizate în alergătoare, pentru a prinde bărbații care hărțuiesc femeile în timp ce fac sport în aer liber.

O operațiune-pilot a poliției din Surrey a trimis polițiste îmbrăcate în echipament de alergare, la ore de vârf, pentru a expune cât de des sunt hărțuite femeile. Programul a dus la 18 arestări pentru infracțiuni precum hărțuire, agresiune sexuală și furt, potrivit The Guardian.

Fluierăturile și gesturile obscene, „mult prea comune”

Inspectorul Jon Vale, responsabil de spațiile sigure din Surrey în cadrul programului împotriva violenței asupra femeilor și fetelor, a declarat că un sondaj a arătat că aproape jumătate dintre femeile care alergau într-o zonă a comitatului nu raportau hărțuirea la poliție.

???????? Female cops in Surrey, England, went undercover as joggers in tight workout gear to catch catcallers, and it worked. During a month-long trial, officers were sent to harassment “hot spots” during rush hour. Within minutes, they were honked at, shouted at, and followed. The… pic.twitter.com/9EHo3OdXrr — Camila????️ (@alielien87) August 14, 2025

El a precizat că fluierăturile și apelativele strigate sunt „mult prea comune”, chiar și polițistele aflate în timpul liber sau angajatele poliției confruntându-se cu astfel de comportamente. Deși acest fenomen nu constituie o infracțiune specifică, se știe că uneori poate escalada spre agresiuni sexuale mai grave.

Experiențe directe: claxonate și urmărite la câteva minute de la start

Testul, desfășurat timp de o lună și relatat prima dată de LBC, a implicat polițiste în civil care s-au oferit voluntar să alerge în zone cunoscute pentru hărțuire, cu unități specializate pregătite să intervină imediat dacă acestea erau abuzate.

De asemenea, ofițeri în uniformă au colaborat cu grupuri comunitare pentru a împărtăși informații despre munca poliției în combaterea violenței împotriva femeilor și fetelor. Vale a declarat pentru LBC că scopul a fost descurajarea infractorilor.

„Una dintre polițiste a fost claxonată în primele 10 minute, apoi o altă mașină a încetinit, claxonând și făcând gesturi la doar 30 de secunde mai târziu – atât de frecvent se întâmplă. Cineva încetinind, privindu-te insistent, strigând – chiar dacă nu e mereu infracțional – poate avea un impact uriaș asupra vieții de zi cu zi și poate opri femeile să facă un lucru atât de simplu precum o alergare”, a spus el.

Agenta de poliție Abby Hayward, care a participat sub acoperire, a spus că experiența ei reflectă realitatea zilnică a multor femei: „Acest comportament este fie un precursor pentru ceva mai grav, fie este ignoranță și poate fi corectat. Acolo intervin măsurile noastre: să oprim potențialii recidiviști sau să-i ajutăm pe oameni să înțeleagă că ceea ce fac nu este OK.”

Program extins după succesul patrulelor sub acoperire în baruri și cluburi

Poliția din Surrey a precizat că a dezvoltat acest program după ce, anterior, a trimis polițiști în civil în baruri, cluburi și centre urbane, noaptea, pentru a identifica comportamentele prădătoare și a combate hărțuirea.

Studiile confirmă: peste două treimi dintre femei, hărțuite în timp ce aleargă

Un studiu realizat anul trecut de Universitatea din Manchester a arătat că peste două treimi dintre femeile chestionate în nord-vestul Angliei au fost hărțuite în timp ce alergau, fiind amenințate și abuzate verbal.

Un alt studiu realizat anul trecut de Sport England a sugerat că aproape trei sferturi dintre femei își schimbă rutina de exerciții fizice în lunile de iarnă.

