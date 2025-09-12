Un bărbat cu probleme psihice bătut de paznicii unui bar a fost apoi încătușat și bătut din nou de polițiști. VIDEO

12-09-2025 | 13:54
O întâmplare revoltătoare a avut loc în Piața Sfatului din Brașov, unde un polițist a fost filmat în timp ce lovea un tânăr încătușat. Bărbatul nu opunea rezistență și fusese victima unei agresiuni anterioare.

Electra Ghiza

Incidentul a fost filmat de prietenii victimei. În imagini se vede cum tânărul, încătușat cu mâinile la spate, este flancat de doi polițiști și dus spre mașina de serviciu. Unul dintre agenți îl lovește de două ori cu piciorul, spre indignarea martorilor.

Tânărul agresat, în vârstă de 28 de ani, este diagnosticat cu probleme psihice. Prietenii săi povestesc că acesta a făcut scandal într-un bar, fiind în stare de ebrietate. Paznicii localului l-ar fi bătut, apoi l-ar fi predat poliției.

Victima a ajuns la spital, iar certificatul medico-legal atestă că are traumatisme ce necesită 14-16 zile de îngrijiri medicale.

Poliția Județeană Brașov nu a oferit încă un punct de vedere oficial cu privire la comportamentul polițistului surprins în imagini.

politia romana
Cetățean străin arestat pentru agresarea sexuală a unei prostituate. N-avea bani și a refuzat să plece

Sursa: Pro TV

Un bărbat de origine nigeriană a fost arestat preventiv după ce a violat o prostituată într-o locuință din sectorul 6 al Bucureștiului.

