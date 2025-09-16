Un polițist a sunat a chemat pompierii pentru că luase foc mașina soției. Descoperirea făcută apoi de anchetatori

Un bărbat din județul Vaslui a fost reținut și este suspectat că, din răzbunare, a incendiat mașina soției unui polițist și ar fi încercat să facă același lucru și cu autoturismul agentului.  

Corespondent Știrile ProTV: „Luni dimineață, când încă nu se luminase de ziuă, pompierii au fost chemați să intervină în Bârlad. Chiar polițistul rutier a dat alarma. În fața locuinței lui ardea mașina parcată a soției sale. Procurorii aveau să stabilească mai târziu că un bărbat ar fi încercat să dea foc și mașinii polițistului. Suspectul este acuzat acum de două infracțiuni de ultraj și a fost reținut. Potrivit procurorilor, el ar fi vrut să se răzbune pe polițist din cauza unui dosar penal pe care acesta îl avea în lucru. Acum suspectul ar putea ajunge în arest preventiv.”

Un bătrân din Mehedinți a dat foc buruienilor de pe un teren, dar flăcările au scăpat de sub control

