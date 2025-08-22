O turistă a plătit 1.500 de euro pentru 1,5 km cu taxiul și a fost nevoită să-și întrerupă vacanța prin Europa

O turistă din Noua Zeelandă a plătit 1.506 euro pentru o cursă de taxi de numai 1,5 kilometri în Zagreb, capitala Croației. Șoferul este anchetat – însă nu pentru suma uriașă cerută.

Cazul a fost relatat de publicația Jutarnij List, care scrie că femeia, pe nume Carol Cowan, a primit ulterior înapoi o parte din bani.

Autoritățile nu anchetează însă tariful exagerat, pentru că în Croația prețurile la taxi nu sunt reglementate prin lege, iar șoferii au libertatea de a stabili tarifele. Din acest motiv, turiștii sunt avertizați de ani de zile cu privire la posibile înșelătorii.

???? A scandal erupted in Croatia — a taxi driver ripped off a tourist from New Zealand, charging her €1,500 for a ride to a nearby block Carol Cowan had been traveling across Europe for eight weeks. Upon arriving at the Zagreb train station, she agreed to take a taxi without… pic.twitter.com/5qRVFcs8mi — NEXTA (@nexta_tv) August 20, 2025

Cum s-a întâmplat

În luna mai, turista a luat un taxi de la Gara Centrală din Zagreb către centrul orașului, pe un traseu de cel mult 1,6 kilometri. Taximetrul indica 185 de euro, iar când femeia a protestat, șoferul i-a propus o „reducere” la 150 de euro. Cum nu avea numerar suficient, acesta a chemat un „șef” cu un POS. Proprietarul firmei de taxi, singurul său angajat, a introdus suma, iar turista și-a tastat PIN-ul cardului.

Mai târziu, femeia a descoperit că din cont i se retrăseseră nu 150 de euro, ci 1.506 euro – aproape jumătate din bugetul pentru întreaga vacanță.

Șocată și fără sprijin din partea poliției locale, Cowan a decis să își întrerupă concediul și să revină în Noua Zeelandă. Biletul de avion din Croația până la Singapore a costat mai puțin de o treime din suma achitată pentru cursa de taxi.

