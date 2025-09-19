Turist francez, rănit în munţii Bucegi. A fost recuperat de salvamontişti după o operaţiune de peste 6 ore

19-09-2025 | 09:16
salvamont
Un turist francez în vârstă de 24 de ani a suferit multiple traumatisme după ce a căzut în zona Văii Căldărilor din munţii Bucegi, acesta fiind recuperat de pe munte de către salvamontişti după o operaţiune care a durat mai mult de şase ore.

Ioana Andreescu

Potrivit datelor comunicate, vineri, de Salvamont Prahova, el făcea parte dintr-un grup de trei turişti francez care s-a rătăcit, pierzând traseul marcat.

„Misiunea s-a încheiat la ora 6:00, cu predarea victimei la ambulanţa SAJ. Aceasta prezenta traumatism cranian, fractură de maleolă, entorsă la genunchi, luxaţie articulară la membru superior", precizează sursa citată.

La acţiune au participat opt salvatori montani.

Sursa: Agerpres

Dată publicare: 19-09-2025 09:16

