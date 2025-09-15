Polonez jignit și scuipat pe aeroportul Otopeni, după ce a închiriat o mașină: „A spus că zgârietura costă 400 de euro”

Un turist polonez a avut parte de o experiență traumatizantă, după ce a închiriat o mașină de lângă aeroportul Otopeni. La final, a plătit 400 de euro în plus pentru o zgârietură, iar un angajat al firmei i-a jignit și l-a scuipat pe tatăl său.

Piotr a fost deja de patru ori în România. Vara aceasta i-a luat cu el pe părinți. „A fost prima mea dată în București și totodată prima dată când am închiriat o mașină acolo. Și aici m-am confruntat cu unele neplăceri,” povestește el.

Cu câteva săptămâni înainte de călătorie, Piotr a rezervat o mașină prin Booking. „Când am selectat perioada, au apărut multe oferte. Unele costau 9 PLN pentru trei zile, altele 40 PLN, iar unele chiar 100 sau 300 PLN. Am ales opțiunea medie. Am ales și asigurarea oferită de Booking, care m-a costat în jur de 200 PLN (echivalentul a aproximativ 230 de lei)” spune turistul, potrivit publicației Onet.

Au aterizat pe un aeroport secundar din București, la 15 minute cu mașina de aeroportul principal. Un domn amabil i-a preluat. „Ne-a povestit despre capitală, despre armată. Foarte prietenos. Odată ajunși, am inspectat mașina; era curată, dar nu ne-am uitat cu atenție la detalii. Apoi a venit momentul să semnăm contractul. El ne-a întrebat dacă vrem o asigurare de 150 de euro. I-am spus că avem asigurare prin Booking,” spune Piotr.

Angajatul firmei de închirieri a subliniat că Piotr nu a cumpărat asigurare de la el. „Atunci a devenit nepoliticos. A scos o listă cu prețuri și mi-a arătat cât costă o reparație anume. M-am speriat puțin, dar am fost hotărât că nu vreau o a doua asigurare,” continuă Piotr.

„A devenit foarte agresiv, spunând că trebuie să semnez acolo, pentru că, altfel, orice daune vor fi taxate pe contul meu. A fost extrem de insistent. Eu am rămas ferm. Am luat cheile,” adaugă el.

După ce au ajuns la destinație, Piotr a început să citească recenzii despre firma de închirieri. După un timp, și-a dat seama că ar fi trebuit să facă asta înainte de a alege serviciile lor. Ar fi aflat de la alți utilizatori că sunt escroci, care așteaptă doar să îi vândă asigurare sau să îl păcălească pentru cea mai mică zgârietură.

Coșmar în ultima zi a călătoriei

În ultima zi a călătoriei, Piotr a predat mașina firmei de închirieri. „Angajatul a ieșit imediat și s-a dus la locul unde era o zgârietură mică, abia vizibilă. A făcut turul mașinii, dar nu s-a uitat la nimic altceva. A spus că reparația costă 400 de euro. I-am spus că nu a fost vina mea, dar el a replicat că nu am menționat zgârietura când am preluat mașina,” povestește Piotr.

„El a văzut că e o zgârietură veche. Nu părea prea interesat,” adaugă acesta. Angajatul i-a sugerat să plătească dauna în numerar sau cu cardul, urmând să îi returneze imediat depozitul (2.100 de euro). Însă Piotr nu avea acea sumă nici în portofel, nici în cont.

„Am sunat la Booking să mă asigur că asigurarea acoperă dauna. Mi-au confirmat. Am semnat procesul-verbal, dar cu o mențiune că nu sunt de acord cu toată situația. Am început să scriu același lucru și pe factură, dar angajatul a rupt-o. Ne-am certat, dar până la urmă am primit o copie pentru mine,” povestește interlocutorul.

„Cererile de despăgubire sunt o formă de șantaj. La final, el l-a scuipat în fața pe tatăl meu.”

Piotr a plătit cei 400 de euro. Asta ar fi putut fi sfârșitul aventurii. Însă firma de închirieri era la 15 minute de aeroportul de pe care Piotr și părinții săi urmau să plece. „Ne-a dus la aeroport. Am închis ușa cu putere când am coborât, eram foarte supărat,” recunoaște el.

„Descărcam bagajele, iar eu i-am spus că răul se întoarce mereu cu răzbunare. Și i-am urat exact asta. El l-a scuipat în fața pe tatăl meu, un pensionar, ne-a arătat degetul din mijloc și a plecat în grabă,” a relatat turistul.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













