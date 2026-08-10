Problema nu este specifică Germaniei. Și Spania se confruntă cu o lipsă importantă de muncitori în construcții, unde necesarul este estimat la peste 700.000 de persoane, relatează El Espanol.

În Germania, una dintre principalele cauze ale deficitului este îmbătrânirea forței de muncă, la care se adaugă lipsa personalului tehnic și dificultățile în înlocuirea angajaților care se pensionează.

Anul 2026 este considerat unul favorabil pentru sectorul german al construcțiilor. Mai multe proiecte publice și private abandonate ar urma să fie reluate, iar investițiile în eficiența energetică a clădirilor contribuie, de asemenea, la creșterea cererii de personal.

Cu toate acestea, una din trei companii de construcții are în prezent posturi neocupate.

Printre cei mai căutați angajați se numără electricienii, instalatorii sanitari și cei pentru sisteme de încălzire, zidarii, tâmplarii, zugravii, specialiștii în placări și tehnicienii pentru schele.

Ce salarii sunt în construcții în Germania

Veniturile diferă în funcție de calificare și responsabilități. Muncitorii necalificați și ajutoarele primesc, de regulă, între 1.900 și 2.800 de euro brut pe lună, mai precizează publicația.

Un muncitor calificat poate câștiga între 2.600 și 3.400 de euro brut lunar, în timp ce salariile unui electrician, instalator sau specialist în sisteme de încălzire pot ajunge la 2.800-3.800 de euro.

Pentru un șef de șantier, veniturile sunt cuprinse între 3.800 și 5.000 de euro brut pe lună, iar un manager de șantier poate ajunge la 4.500-7.000 de euro brut lunar.

În Germania, salariul minim este în prezent de 13,90 euro pe oră, însă lucrătorii din construcții sunt, în general, remunerați peste acest nivel.