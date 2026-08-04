Într-un mesaj publicat pe Facebook, edilul a explicat că această măsură a fost luată ca urmare a ”conflictului de interese” din 2020, care a fost constatat de Agenția Națională de Integritate (ANI).

”Așa spune legea. Iau act de această sancțiune cu capul sus. Dreptul și dreptatea nu sunt întotdeauna același lucru. Fapta imputată este că am supus la vot în Consiliul Local un PUZ care a fost elaborat în întregime înainte să ajung primar”, spune Fritz.

De asemenea, el susține că el este ținta unei campanii ”dusă de PSD, care controlează ANI și o parte din justiție”.

”Dacă nu m-ar fi pus, cu nume și prenume, pe lista neagră a dușmanilor justiției (apropo de amenințări), poate aș fi putut să cred că am avut parte de un proces echitabil, dincolo de o mulțime de ciudățenii procedurale. Dar prea evidentă a devenit campania dusă de PSD, care controlează ANI și o parte din justiție, împotriva votului timișorenilor pentru primar.

Au mințit săptămâni întregi că sancțiunea prevăzută de lege pentru cazul meu ar fi încetarea mandatului, deși în 2023 prefectul PSD de Timiș l-a sancționat pe primarul PSD din Recaș găsit în conflict de interese exact cu diminuarea indemnizației pe care am primit-o și eu azi.

Acum vor să schimbe legea și să introducă sancțiunea despre care au mințit că ar exista deja. Vor să le transmită timișorenilor că degeaba au votat. Amenințarea nu mi se mai adresează mie. Amenințarea, nevoalată, se adresează tuturor cetățenilor care nu apleacă capul: Dacă PSD își dorește, împreună cu AUR, poate să înceteze mandatul primarului chiar în orașul libertății. Deși e vădit neconstituțional (Art. 15: ”Legea dispune numai pentru viitor”). - mai spune președintele USR.

Recent, social-democrații au depus în Parlament un amendament la Legea integrității, care prevede că persoanele declarate incompatibile sau găsite în conflict de interese își pierd automat funcția, iar modificarea ar urma să se aplice retroactiv.

Cei din USR au acuzat din nou că PSD țintește o singură persoană: pe Dominic Fritz.