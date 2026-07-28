Declarațiile premierului interimar Ilie Bolojan:

Legat de grevă, îmi cer scuze tuturor pacienților pentru disconfortul pe care l-au avut astăzi ca urmare a grevei. Îi asigur de tot respectul nostru pentru sectorul de sănătate.

În același timp, consider că această grevă s-a bazat pe minciuni și dezinformări legate de ceea ce s-ar întâmpla dacă legea salarizării ar fi adoptată. Dacă s-ar adopta, niciun salariu din sectorul public nu va scădea. Din contră, ca urmare a corectării unor inechități, o bună parte dintre salarii ar trebui să crească. Dar, evident, aceste creșteri nu pot fi făcute pe bază de împrumuturi, ci atât cât permite capacitatea de plată a economiei românești, în așa fel încât să nu ne întoarcem în punctul din care am plecat și, în anii următori, să avem salarii predictibile, echitabile, în sectorul public și privat, și să avem un echilibru bugetar.

Legea, dacă va fi adoptată în sectorul de sănătate, va aduce niște provocări. Astăzi avem un sistem de salarizare care nu se bazează în principal pe plata serviciilor medicale pe care spitalele le prestează pentru pacienți. Pacientul ar trebui să fie în centrul sistemului. Astăzi, cea mai mare parte a plății cheltuielilor spitalelor se face prin alocări directe de la Casa Națională de Asigurări de Sănătate, iar două treimi din salarii vin prin alocări directe, și nu prin plata unor servicii.

Ca atare, managerii spitalelor nu au o presiune să adapteze oferta spitalelor la nevoia pacienților. Având asigurată cea mai mare parte din fonduri, nu au acest stimulent, iar acest lucru duce la distorsiuni majore în sistemul de sănătate. Asta înseamnă că sunt cheltuite sume din ceea ce ne putem permite într-o manieră care nu este eficientă și nu rezolvă problemele pacienților, dar nici condițiile pentru cei care lucrează.

Odată ce legea salarizării ar fi adoptată, vor trebui recalculate tarifele pentru cazurile pe care spitalele le rezolvă, la un nivel mult mai mare, deoarece în prezent acestea nu acoperă costul serviciilor. În acest fel, funcționarea spitalelor se va baza pe serviciile prestate pacienților, iar fiecare caz va aduce o sumă din care să fie suportate salariile din spitale și celelalte cheltuieli.

În ceea ce privește memorandumul care a fost adoptat astăzi, cu privire la deblocarea posturilor din sănătate, este a doua variantă a acestui memorandum.

Am avut solicitări pentru a debloca 26.000 de posturi în sectorul public, din spitalele noastre, în condițiile în care avem peste 190.000 de angajați. Față de prima variantă, am solicitat ca propunerile pe care le va face Ministerul Sănătății să se bazeze pe două criterii care țin de realitățile din spitalele noastre și care urmăreau, pe de o parte, să rezolve nevoile pacienților și să reducă aglomerarea din anumite secții, pe baza banilor pe care îi putem aloca în perioada în care ne găsim.

Asta înseamnă că au fost folosite două criterii. Primul este ponderea cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor spitalului. Cu cât ponderea era mai mică, cu atât spitalele au primit bonificații, pentru că înseamnă că au spațiu să își crească aceste cheltuieli. Acolo unde cheltuielile de personal au depășit 80-90%, acel spital nu mai există pentru pacienți, ci doar pentru angajați, pentru că nu mai are bani să plătească medicamente, analize, să combată infecții și așa mai departe. Aceste spitale au fost sancționate și li s-a diminuat numărul de posturi aprobate.

Al doilea criteriu este legat de gradul de ocupare a paturilor. Cu cât gradul de ocupare era mai mare, cu atât spitalul a primit bonificații. Asta înseamnă că acel spital răspunde nevoilor cetățenilor și că paturile sunt folosite judicios.

Guvernul a aprobat deblocarea a 6.850 de posturi, iar aproximativ 2.000 dintre ele au fost transferate, față de primul memorandum, către spitalele din reședințele de județ, către spitalele din centrele universitare și către spitalele care oferă servicii de înaltă calitate și unde există o presiune astăzi. Consider că această formulă răspunde nevoilor de astăzi, răspunde nevoilor pacienților și realităților din spitale, pe baza posibilităților pe care le avem.

Al doilea subiect ține de decizia pe care am adoptat-o astăzi de a nu mai promova hotărârea de Guvern pe care am adoptat-o pe data de 23 privind aprobarea Strategiei de biodiversitate. Avem 12 hotărâri de Guvern care au fost atacate de PSD pentru a fi suspendate sau anulate și, deși sunt convins că toate au fost adoptate cu respectarea prevederilor legale, în cazul a trei, care țin de jaloane din PNRR, am fost mai atenți, iar această hotărâre am considerat că nu ne putem permite să fie suspendată, pentru că, dacă nu o avem adoptată, vom fi penalizați.

S-a depus astăzi un proiect către parlamentari la Senat, având ca propunere adoptarea acestei strategii, iar în ședința de astăzi am adoptat o notă prin care nu vom mai promova spre publicare și adoptare hotărârea de Guvern pe care am adoptat-o. Nu are legătură cu nerespectarea prevederilor legale, ci cu responsabilitatea pe care o avem și, atunci când sunt mize financiare în joc, nu ne putem permite să pierdem astfel de sume pentru România.

Grevă în Sănătate

Sanitas a declanșat, marţi, 28 iulie, greva generală în semn de protest faţă de Legea salarizării, despre care reprezentanţii federaţiei spun că perpetuează inechităţi salariale între diferite categorii profesionale din sistem.

Sindicaliştii SANITAS au reclamat presiuni, afirmând că managerii unor instituţii au solicitat liste cu numele salariaţilor care participă la protest, în vederea suspendării contractelor individuale de muncă.

Decişi să intre în grevă generală pe termen nelimitat, sindicaliştii au anunţat că spitalele vor asigura doar asistenţa medicală şi serviciile esenţiale, astfel încât pacienţii ”să nu fie lipsiţi de îngrijirile de care au nevoie”.

Guvernul a deblocat aproape 6.900 de posturi în sistemul public de sănătate. Memorandumul aprobat marți seară permite spitalelor și serviciilor de ambulanță să organizeze concursuri pentru ocuparea posturilor vacante, cele mai multe fiind destinate asistenților medicali și personalului auxiliar.

Prin acest document sunt deblocate 6.850,75 posturi, dintre care 6.452 pentru spitalele finanțate din Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate și 398,75 pentru serviciile județene de ambulanță.

Cele mai multe posturi sunt destinate asistenților medicali și personalului auxiliar, categorii considerate esențiale pentru funcționarea spitalelor și a serviciilor de ambulanță. De asemenea, vor putea fi scoase la concurs 1.433,75 posturi pentru medici și 257 pentru farmaciști, biologi, biochimiști și fizicieni.