Decedata, identificată drept Vidyajyoti, se afla într-o relație cu un bărbat dintr-o altă clasă socială. Ambele familii își dăduseră acordul pentru căsătorie, conform dorinței ei, au transmis polițiștii, potrivit NDTV.

Potrivit unei anchete preliminare, un ofițer superior de poliție a declarat că părinții ei consultaseră recent un astrolog, care ar fi prezis că ar putea apărea neînțelegeri între cei doi la doi ani după căsătorie, ceea ce ar putea duce la o despărțire. Pentru a evita acest lucru, astrologul ar fi recomandat efectuarea unui ritual de nouă zile, pe care familia l-a și urmat, a spus acesta.

Sinuciderea ar fi avut loc în a noua zi a ritualului

Totuși, în a noua zi a ritualului, Vidyajyoti ar fi mers în camera ei și s-ar fi sinucis, spânzurându-se de un ventilator de tavan, în timp ce părinții ei nu erau acasă, a adăugat el.

Incidentul a fost descoperit seara, când tânăra nu a răspuns, în ciuda bătăilor repetate în ușă. Tatăl ei a spart ulterior ușa și a găsit-o spânzurată, au precizat polițiștii.

Poliția investighează cazul în continuare.