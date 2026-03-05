Inițiativa a trecut de Senat și urmează să ajungă la Camera Deputaților. Dacă va fi adoptată, returnarea acestor recipiente va fi posibilă din 2028 - astfel încât producătorii și comercianții să aibă timp să se conformeze.

În prezent, Sistemul de Garanție-Returnare acceptă ambalajele din sticlă, plastic și metal destinate strict băuturilor. Odată cu intrarea în vigoare a proiectului, rețeaua se va extinde, iar românii vor putea returna și recipientele în care se vând acum oțetul, borșul și apa distilată. În acest mod, spun inițiatorii, tot mai multe sticle vor intra în circuitul de reciclare.

Prevederile actuale din lege

LEGE nr. 249 din 28 octombrie 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje"ART. 10(...)(5) Până la data de 1 ianuarie 2021, în baza evaluării eficienței economice, sociale și de mediu, precum și a impactului asupra întreprinderilor mici și mijlocii, prin hotărâre a Guvernului, se stabilește un sistem de garanție-returnare care să se aplice pentru ambalaje primare nereutilizabile din sticlă, plastic sau metal, cu volume cuprinse între 0,1 l și 3 l inclusiv, utilizate pentru a face disponibile pe piața națională bere, mixuri de bere, mixuri de băuturi alcoolice, cidru, alte băuturi fermentate, sucuri, nectaruri, băuturi răcoritoare, ape minerale și ape de băut de orice fel, vinuri și spirtoase." - SURSA: Monitorul Oficial

LEGE pentru completarea art.10 din Legea nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje: "(5.1) Începând cu data de 1 ianuarie 2028, sistemul de garanție-returnare prevăzut la alin.(5) se va aplica și pentru ambalajele primare nereutilizabile din sticlă, plastic sau metal, utilizate pentru a face disponibile pe piața națională oțetul, borșul și apa distilată." - SURSA: SENAT

Cum ar funcționa în practică

Corespondent Știrile PRO TV: „Ambalajele pentru aceste produse sunt similare cu cele pentru apă sau suc. Asta înseamnă că nu trebuie creat un sistem nou pentru ele. Practic, se vor folosi aceleași aparate de colectare din magazine, iar procesul va rămâne simplu pentru oameni.”

Bogdan Ionel-Ovidiu, inițiator proiect legislativ: „În prezent, ajung de cele mai multe ori la gropile de gunoi sau, din nefericire, pe râuri sau în diferite locuri neamenajate pentru depozitarea deșeurilor."

Borcanele rămân o altă categorie de recipiente care se adună în număr mare în casele oamenilor. Unii recunosc că, de multe ori, le aruncă împreună cu alte deșeuri. Dar ar fi motivați să le recicleze, în schimbul garanției.

Bărbat: „Ar fi foarte bine, foarte bine. Toate se aruncă sau se sparg."

Femeie: „Nu le-am numărat, dar îmi ocupă un spațiu cât de cât. Ar fi de folos, se reciclează și au și materie primă în altă parte."

Bărbat: „Mi se pare că ar fi de folos pentru multă lume. Le adun."

De ce nu au fost incluse borcanele

Varianta inițială a proiectului includea și borcanele. Însă această prevedere nu a trecut de Senat. Reprezentanții RetuRO susțin că includerea lor ar fi făcut sistemul mai complicat și mai costisitor, din cauza reziduurilor. Totuși, nu exclud varianta extinderii, pe viitor.

Anca Marinescu, reprezentant RetuRO: „Ceea ce face foarte bun sistemul de returnare este puritatea materialelor trimise de noi pentru reciclare. Borcanele de zacuscă, murături sunt borcane cu alimente. Există riscul contaminării... Orice extindere a sistemului este doar benefică, dar este foarte important să putem să avem dialog pe aceste tipuri de extindere și să luăm în calcul analize."

Românii au adus la automate peste 8,9 miliarde de ambalaje, de la lansarea Sistemului de Garanție-Returnare. Iar 356 de milioane au fost reciclate numai în luna ianuarie a acestui an.