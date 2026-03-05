Vântul se intensifică pe partea estică și în zonele montane înalte. Maximele pleacă de la 8...9 grade în Bucovina și în estul Transilvaniei și ajung la 18 grade în vestul Olteniei.

Vremea în fiecare regiune

Vedem ce se întâmplă în fiecare regiune și începem cu Dobrogea și cu Bărăganul. Pe-aici avem ceva înnorări în zona Bărăganului, dar în rest se anunță o zi frumoasă. Vremea rămâne caldă pentru început de Martie, iar după prânz se pot atinge chiar și 14 grade. Vântul are intensificări în nordul Dobrogei, iar pe seară și după lăsarea serii e posibil să picure trecător.

Mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei găsim soare și vreme bună. Vântul bate mai tare în zonele montane înalte, iar în miezul zilei ar trebui să avem atmosferă plăcută și până la 15 grade în termometre.

Și în jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina urmează o zi însorită. Vântul are intensificări și atinge viteze de 50 de km/h, iar temperaturile se mențin ridicate și vor fi în jur de 11 grade după prânz.

În nordul Transilvaniei și în Maramureș avem ceva înnorări și e posibil să vină o ploaie de scurtă durată. În ansamblu avem vreme bună și o amiază caldă, cu maxime de 13, chiar 14 grade pe la Satu Mare.

Vremea rămâne caldă și în vestul României, pe unde se ating 16 grade după prânz. Și pe-aici se înnorează, iar pe spații mici o să picure trecător. Peste noapte temperaturile coboară SUB pragul înghețului în Crișana.

În Transilvania este cam frig la începutul zilei, în special în depresiuni. A apărut și ceața în unele zone. Mai târziu cerul rămâne acoperit și vin și câțiva stropi de ploaie, pe suprafețe restrânse. Vântul bate tare pe crestele Meridionalilor, cu rafale de 70 de km/h. Temperaturile urcă până la 14 grade în vestul provinciei.

Și în Oltenia a apărut puțină ceață în primele ore. Apoi va fi destul de înnorat și, izolat, o să plouă slab. Chiar și-așa, se face mai cald decât ieri, iar în vestul regiunii se pot atinge chiar și 18 grade.

În sudul României avem înnorări destul de persistente, iar pe parcursul zilei o să vină și câțiva stropi de ploaie. Vedem puțin și soarele printre nori, iar termometrele vor indica în jur de 14 grade.

Vremea în București

În București vremea se menține caldă, iar la amiază se ating 15 grade. Din când în când se înnorează, iar spre seară e posibil să vină o ploaie de scurtă durată. La noapte vor mai fi ceva înnorări, iar temperatura coboară până la 3 grade.

Vremea la Munte

La munte temperaturile scad puțin, însă TOT va fi mai cald decât ar trebui la început de Martie. În ansamblu se anunță o zi frumoasă, chiar dacă, pe spații mici, se mai înnorează și o să picure trecător. Vântul are intensificări la altitudini mari, iar în Carpații Meridionali atinge viteze de 70 de km/h.