Șoferul era atent la semaforul ce tocmai se făcuse verde și nu a observat-o. Impactul teribil a fost surprins de o cameră de supraveghere.

Accidentul s-a produs pe una dintre cele mai aglomerate treceri de pietoni din Capitală - cea de pe Bulevardul Magheru, situată la Piața Romană.

Corespondent Știrile ProTV: „Victima traversa strada, iar la un moment dat, chiar în acest loc, la jumătatea trecerii de pietoni, se pare că s-ar fi împiedicat. În același moment, spun martorii, s-ar fi făcut verde pt șoferi. Șoferul de pe această bandă nu ar fi observat-o pe femeia prăbușită și a trecut peste ea”.

Bărbatul spune că era atent la culoarea verde a semaforului.

Deși la locul accidentului au ajuns imediat voluntari instruiți pentru a aplica manevre de resuscitare și a fost oprită și o ambulanță în trafic, femeia nu a mai putut fi salvată.

Voluntar: „Eu eram în zonă și mi-a apărut alerta pe telefon, fac parte dintr-un grup de voluntari și am venit să ajut. I-am aplicat manevre de resuscitare, era inconștientă”.

Polițiștii au început cercetările pentru ucidere din culpă.

Andra Arsintescu - purtător de cuvânt Brigada Rutieră București: „Anchetatorii vor analiza și imaginile surprinse de camerele de supraveghere amplasate în zonă. De asemenea, vor verifica și semafoarele pentru a stabili dacă într-adevăr șoferul a plecat pe culoarea verde”.