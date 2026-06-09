Studentă la Drept, aceasta a început să primească notificări privind amenzi de parcare neplătite pentru contravenţii comise în departamentul Hautes-Alpes, relatează La Provence, citează La Depeche.

Tânăra a descoperit că tatăl său, Loïc, înmatriculase pe numele ei un scuter şi un automobil cumpărate în 2013, când ea avea doar 9 ani.

În urma acestor fapte, i-au fost retraşi 830 de euro din contul bancar, iar datoriile acumulate au ajuns la 4.972 de euro.

„Se uitau la mine ca şi cum aş fi fost o infractoare”, a declarat tânăra în instanţă, vizibil emoţionată, subliniind că tatăl ei nu îi oferă bani în fiecare lună.

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A folosit identitatea fiicei pentru a evita amenzile

Bărbatul, agent imobiliar independent, s-a prezentat în faţa instanţei fără avocat, fiind judecat pentru furt de identitate comis între 2014 şi 2023.

În faţa judecătorilor, acesta a susţinut că un prieten i-ar fi spus că poate proceda astfel şi că a crezut că legea îi permite să înregistreze vehiculele pe numele fiicei sale minore.

„Nu, legea nu permite aşa ceva. Pentru asta este nevoie de permis de conducere”, i-a răspuns judecătorul.

Bărbatul a recunoscut că a recurs la această schemă pentru a evita plata amenzilor. El avea deja 12 menţiuni în cazierul judiciar, dintre care şapte pentru fraudă şi abuz.

„V-aţi organizat insolvabilitatea pe spinarea propriei fiice”, a declarat procurorul.

„M-a pus într-o situaţie pe care nici nu v-o puteţi imagina. Nu poţi discuta cu el, nu va admite niciodată că este vina lui”, a mărturisit tânăra.

Tribunalul din Aix-en-Provence l-a condamnat pe tată la 12 luni de închisoare cu suspendare, sub supraveghere timp de doi ani, şi l-a obligat să îi restituie fiicei prejudiciul suferit.