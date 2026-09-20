Trenul plecase la ora 13:27 din staţia Giurgiu Nord, iar problema tehnică a apărut după ce a intrat pe teritoriul Bulgariei, conform News.ro.

Trenul internaţional IRN 461 "România", operat de CFR Călători pe teritoriul României, este oprit temporar pe podul feroviar Giurgiu - Ruse, în zona aflată pe teritoriul Bulgariei, ca urmare a unei probleme tehnice apărute la locomotivă, informează, la ora transmiterii acestei ştiri, Compania Naţională de Căi Ferate "CFR" SA.

Informaţiile operative disponibile arată că este necesară intervenţia unei echipe de mentenanţă pentru verificarea şi remedierea situaţiei.

Garnitura feroviară plecase din staţia Giurgiu Nord la ora 13:27 şi, după trecerea frontierei, a fost oprită, aflându-se pe teritoriul Bulgariei.

Intervenţia tehnică se desfăşoară pe teritoriul ţării vecine, trenul urmând să îşi continue parcursul după efectuarea verificărilor şi remedierea problemei tehnice.