Bărbat aflat cu copilul, înjunghiat într-un parc din Tg. Mureș. Agresorul s-a îndreptat direct spre el și l-a tăiat pe braț

Un bărbat de 40 de ani a fost luni seară înjunghiat într-un parc din Târgu Mureș, în timp ce își aștepta copilul pe o bancă. Rănit la o mână, acesta a fost transportat de urgență la spital.

Suspectul ar fi un individ în vârstă de 42 de ani, pe care victima îl cunoștea și îi lega un conflict mai vechi.

Atacul s-a petrecut luni seară pe platoul Cornești din Târgu Mureș, o zonă aglomerată unde se aflau adulți, dar și copii care se relaxau la o plimbare în parc.

Victima susține că se afla pe o bancă când l-ar fi văzut pe suspect că se apropie de el și îl taie pe unul dintre brațe. Pentru că sângera puternic, bărbatul a sunat după ajutor și fost transportat la spital cu o ambulanță.

Victima și agresorul aveau o neînțelegere din cauza unor bani

Deocamdată, nu este clar ce s-a petrecut între cei doi, dar potrivit fratelui victimei, mărul discordiei ar fi banii obținuți în urma vânzării unei case. Tot acesta susține că cei doi se cunoșteau din trecut.

La fața locului au ajuns și polițiștii, care au reușit să-l identifice pe suspect. Acesta a fost audiat la poliție. În acest caz a fost deschis un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe și portul sau folosirea fără drept de biecte periculoase. Polițiștii au emis și un ordin de protecție provizoriu pentru 5 zile.

În tot acest timp, victima este în stare stabilă, însă rămâne internată în spitalul județean din Târgu Mureș, la chirugie plastică.