În ultimii trei ani, s-a înregistrat o creștere explozivă a ofertei de noi canabinoide și opioide sintetice, ceea ce a transformat comerțul cu droguri ilicite și a sporit riscul de supradoze fatale, scrie BBC.

Se preconizează că cifrele anuale care vor fi publicate miercuri vor arăta o creștere a numărului de decese legate de consumul de droguri în Scoția, care deține deja un record deloc de invidiat ca fiind „capitala europeană a deceselor cauzate de droguri”.

Drogurile sintetice se răspândesc rapid

Spre deosebire de heroină sau cocaină, care provin din plante cultivate, multe dintre noile substanțe sunt fabricate în laboratoare clandestine.

Printre acestea se numără opioide sintetice, precum nitazenele și orfinele, unele dintre ele fiind de sute de ori mai puternice decât heroina.

Poliția afirmă că grupările de crimă organizată amestecă din ce în ce mai des aceste substanțe cu drogurile existente pentru a-și maximiza profiturile.

În medie, în 2025 a apărut o nouă substanță psihoactivă în fiecare săptămână, potrivit Agenției Uniunii Europene pentru Droguri (EUDA).

Producția se apropie de piețele de consum

Agenția afirmă că controalele mai stricte impuse de China și interdicția talibanilor privind cultivarea macului în Afganistan au împins producția mai aproape de piețele de consum.

Printre acestea se numără și Scoția, unde poliția a efectuat descinderi la două fabrici suspectate de producere de nitazene în ultimele 14 luni, efectuând în total cinci arestări.

În iulie 2025, ofițerii au descoperit un presupus laborator de droguri ilegale în Patna, Ayrshire, ceea ce a dus la arestarea a trei persoane.

Adjunctul șefului poliției, Jane Connors, l-a descris ulterior ca fiind primul laborator suspectat de producere a nitazenei din Regatul Unit.

Poliția descoperă laboratoare suspecte

BBC News poate dezvălui, de asemenea, că doi bărbați, în vârstă de 43 și 56 de ani, au fost arestați în luna februarie a acestui an, după ce poliția a percheziționat o locuință din Loanhead, Midlothian, în cadrul unei anchete privind un alt laborator suspectat că produce opioide sintetice.

În 2024, nitazenele au fost implicate în 76 de decese legate de consumul de droguri în Scoția, conform cifrelor oficiale, un număr de peste trei ori mai mare decât cel din anul precedent.

Natura schimbătoare a ofertei creează, de asemenea, provocări pentru legiuitori, care se află într-o cursă contra cronometru pentru a identifica și a interzice noile substanțe periculoase înainte ca acestea să se răspândească legal și să provoace haos.

Legiuitorii încearcă să limiteze riscurile

În timp ce controlul drogurilor ilicite este rezervat Parlamentului de la Westminster în temeiul Legii privind abuzul de droguri din 1971, responsabilitatea pentru sănătatea publică, menținerea ordinii publice și urmărirea penală este delegată guvernului scoțian și agențiilor sale.

Aflându-se în prima linie a luptei pentru salvarea vieților, lucrătorii din organizațiile caritabile spun că observă direct impactul devastator al noilor opioide sintetice.

În pădurile de la Glenbarr, de pe peninsula Kintyre, personalul organizației caritabile „With You”, specializată în probleme legate de droguri, alcool și sănătate mintală, încearcă să trateze traumele într-un grup conceput pentru a-i ajuta pe foștii consumatori de droguri și alcool să se reconecteze cu natura.

Gareth Balmer, coordonatorul național al programului de reducere a riscurilor al organizației, afirmă că nitazenele și alte opioide sintetice apar acum în întreaga ofertă de droguri, de la pastilele de benzodiazepină (Valium de stradă) și canabinoizi, cunoscuți sub numele de „spice”, până la cocaină și heroină.

Noile opioide provoacă supradoze neașteptate

Rezultatul este că unii consumatori suferă supradoze neașteptate și, uneori, catastrofale.

„Unele dintre aceste substanțe sunt atât de puternice încât un singur grăunte ar fi suficient pentru a provoca moartea cuiva”, a avertizat Balmer, adăugând că accesul la naloxonă, care poate contracara efectele unei supradoze de opioide, este acum mai important ca niciodată.

În 2025, polițiștii au confiscat droguri de stradă în valoare de aproximativ 80 de milioane de lire sterline. În acest an, până în prezent, această cifră a ajuns deja la 78 de milioane de lire sterline.