Premierul italian a anunțat intenția Executivului de a interzice acoperirea feței în unitățile de învățământ și de a limita prin lege numărul elevilor străini din fiecare clasă. Măsurile au fost prezentate în cadrul reuniunii anuale a organizației de tineret a partidului său, Frații Italiei (Fratelli d'Italia), notează agenția dpa, preluată de Agerpres.

Subiectul migrației rămâne unul dintre cele mai sensibile și dificile de gestionat pentru guvernele succesive de la Roma. Datorită poziției sale geografice centrale în Marea Mediterană, Italia este una dintre cele mai expuse țări europene la fluxurile migratorii. Totodată, integrarea străinilor, în special a celor proveniți din state cu majoritate musulmană, generează frecvente controverse. Teme precum afișarea simbolurilor religioase, integrarea culturală, normele de acordare a cetățeniei și politica generală de imigrație polarizează constant societatea și clasa politică italiană.

Pentru a gestiona aceste provocări, șefa guvernului a detaliat viitoarele schimbări legislative. „În curând va fi prezentată în şedinţa de guvern o măsură menită să stabilească prin lege un număr maxim de elevi străini per clasă. De asemenea, aceasta impune părinţilor elevilor străini care întâmpină dificultăţi majore de integrare în sistemul şcolar obligaţia de a învăţa limba italiană şi interzice purtarea burka şi niqab în şcoli”, a afirmat Giorgia Meloni.

Lidera de la Roma a justificat plafonarea prin necesitatea unei integrări reale, avertizând asupra riscului de segregare în sălile de clasă. „Dacă într-o clasă există un singur copil care nu înţelege limba italiană, acesta va reuşi, probabil, să înveţe limba şi să se integreze rapid cu ajutorul colegilor şi al profesorilor. Totuşi, dacă numărul copiilor care nu înţeleg limba devine mare - sau chiar majoritar -, nu mai putem vorbi despre integrare, ci despre neglijenţă”, a explicat ea. Cu toate acestea, premierul nu a avansat o cifră exactă care să reprezinte această limită superioară.

Datele statistice relevă dimensiunea fenomenului în peninsula italică. Conform Fondazione ISMU, un institut de cercetare, elevii fără cetățenie italiană constituie 11,6% din totalul celor înscriși în sistemul de învățământ, ceea ce înseamnă că aproape 12 din 100 de copii sunt străini.

În ceea ce privește interdicția vestimentară, Giorgia Meloni a adoptat un ton ferm, invocând valorile societății italiene. „Trebuie să mergi la şcoală cu faţa descoperită, iar în Italia nimeni nu poate decide, în numele unei tradiţii reale sau presupuse, că o tânără trebuie să se ascundă”, a conchis premierul italian.