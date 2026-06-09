„La data de 5 iunie a.c, Poliţia Municipiului Paşcani a fost sesizată de un bărbat, în vârstă de 31 de ani, din municipiul Paşcani, cu privire la faptul că fiul său minor, în vârstă de 4 ani, ar fi fost supus unor acte de violenţă verbală şi fizică de către o angajată a unei unităţi de învăţământ preşcolar din localitate”, precizează IPJ Iaşi.

Potrivit sursei citate, în susţinerea celor reclamate, tatăl copilului a pus la dispoziţia poliţiştilor o înregistrare audio.

Poliția a deschis un dosar penal

„În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de purtare abuzivă, iar cercetările sunt continuate pentru stabilirea cu exactitate a situaţiei de fapt şi dispunerea măsurilor legale care se impun”, mai arată Poliţia Iaşi.

Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Şcolar Judeţean Iaşi, Antonina Bliorţ, a declarat, marţi, pentru News.ro că joia trecută, pe 4 iunie, a fost depusă o sezizare, din partea părintelui, la Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi şi la nivelul instituţiei s-a constituit o comisie care se află în unitatea de învăţământ.

”Comisia constituită la nivelul ISJ este, în acest moment, în unitatea de învăţământ pentru a monitoriza şi a consilia unitatea pe parcursul verificării pe care aceasta o va întreprinde. Pentru că verificarea propriu-zisă şi, probabil, cercetarea disciplinară, pentru că au început demersurile pentru această cercetare disciplinară, le vor realiza cei din unitatea de învăţământ”, a explicat Antonina Bliorţ.

Potrivit sursei citate, Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi monitorizează, consiliază unitatea şi se asigură că este „un climat propice educaţiei în grupa de preşcolari a unităţii de învăţământ”.

„Colegii mei sunt, în acest moment, acolo, în unitatea de învăţământ, iar la finalul acestor verificări pe care unitatea de învăţământ le face se vor stabili şi măsurile care se impun în acord cu legislaţia şi respectând întocmai procedura de management a cazurilor de violenţă”, a mai spus purtătorul de cuvânt al ISJ Iaşi.

Potrivit sursei citate, verificarea propriu-zisă, conform legislaţiei, o face unitatea de învăţământ, printr-o comisie a cărei componenţă este stabilită de către consiliul de Administraţie al unităţii de învăţământ.

Nu ar mai fi fost plângeri pe numele educatoarei

Întrebată dacă educatoarea respectivă ar mai fi avut reclamaţii în legătură cu un comportament violent, Antonina Bliorţ a răspuns că, din informaţiile pe care ISJ le are până la acest moment, nu au mai fost astfel de sesizări la adresa cadrului didactic.

Zilele trecute, presa a relatat că părinţii băieţelului în vârstă de patru ani au constatat că acesta se trezea plângând şi folosea cuvinte precum: „Te bat”, „treci afară”, pe care familia nu le folosea, iar când a venit acasă cu vânătăi, aceştia au decis să pună un microfon în ursuleţul de pluş al copilului.

"Ia uite, ia uite, vii cu capul de aia şi o să crăpi acolo. Nu mă interesează! Să te doară până nu mai poţi!", le-ar fi spus educatoarea copiilor. "Seara după ce l-am luat de la grădiniţă am ascultat toate înregistrările, începând de la a-l face vierme, handicapat, turbat", a explicat tatăl copilului.