"Un copil rănit într-un atac inamic în districtul Vîşhorod a murit în spital. Numărul persoanelor ucise în regiunea Kiev a crescut la patru: trei copii şi o femeie", a declarat guvernatorul regional, Timur Tkacenko, pe Telegram, potrivit Agerpres.

Atacul a avut loc sâmbătă seara şi a avariat blocuri, instalaţii industriale şi agricole şi un depozit, a spus el.

Atacurile ruseşti au vizat de asemenea duminică infrastructura feroviară din centrul Ucrainei, iar un preot a fost ucis sâmbătă într-o mănăstire, în timp ce alte patru persoane au fost rănite într-un atac cu drone, au raportat autorităţile locale.

Rusia a fost şi ea vizată duminică dimineaţă de un atac ucrainean cu peste 1.600 de drone, care a ucis două persoane şi a rănit alte 20, potrivit autorităţilor ruse.

O rafinărie din apropierea Moscovei a fost lovită şi mai multe clădiri rezidenţiale au fost avariate.

Două persoane au fost de asemenea ucise pe teritoriul controlat de Rusia, în regiunea Herson din sudul Ucrainei, în urma unui atac cu drona ucraineană asupra unui autobuz, potrivit Moscovei.