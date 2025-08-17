O tânără din Anglia a mers la o petrecere pe o insulă exotică și s-a trezit pe patul de spital cu o infecție periculoasă

O tânără care a mers într-o vacanță a povestit cum mahmureala de după o petrecere s-a dovedit a fi, de fapt, o infecție mortală, care ucide peste 100.000 de oameni în fiecare an.

Alysha Pyrgotis, în vârstă de 27 de ani, a ajuns să vomite și să sufere de „diaree extremă” după ce a contactat febra tifoidă pe insula indoneziană Gili Trawangan, cunoscută pentru petreceri exclusiviste, potrivit Mirror.

„Am crezut că o să mor”

Ea a spus: „Am stat la pat, aveam dureri musculare și osoase. Eram puțin delirantă. Nu mă puteam concentra deloc, atunci am început să intru în panică. Tipul cu care călătoream a început să își dea seama că eram destul de bolnavă, că nu era vorba de mahmureală. A vorbit cu cineva de la hotel și am căutat online – nu erau spitale sau ceva asemănător. Eram pe o insulă foarte mică, practic nu exista asistență medicală, pur și simplu a fost ghinion că eram acolo în acel moment.”

Un doctor local a venit să o consulte pe Alysha și i-a făcut analize de sânge, descoperind că are febră tifoidă – o infecție bacteriană care poate ucide unul din cinci bolnavi netratați. Tânăra din Bradford crede că s-a infectat din cauza a ceva ce a mâncat.

Boala care i-a schimbat călătoria

„Am crezut că o să mor, sincer. Era atât de rău încât mă gândeam ‘gata, aici se termină’. Eram foarte supărată pentru că eram aproape de finalul călătoriei. Mai fusesem bolnavă și înainte, dar niciodată atât de rău. Eram foarte îngrijorată să le spun părinților – de fapt nici nu le-am spus, pentru că aveau mult stres la serviciu atunci. Le-am zis abia după ce am trecut prin boală. Doar mă gândeam că nu se va termina bine pentru mine. Eram panicată pentru că știam că trebuie să părăsesc țara în curând, eram foarte, foarte speriată”, a mărturisit Alysha.

Ea a adăugat: „Era ca și cum organismul meu nu voia nimic în el, încerca să elimine totul. N-am mâncat absolut nimic cât am fost bolnavă – vreo cinci sau șase zile. Chiar și apa, sorbeam puțin și o vomitam imediat. A fost o stare de rău extremă.”

Un drum greu spre vindecare

După șase zile pe perfuzii într-un mic adăpost medical, Alysha a primit un test negativ pentru tifos și a trebuit să părăsească țara. „A trebuit să plec din Indonezia pentru că îmi expira viza. Am petrecut aproape tot timpul acolo fiind bolnavă. M-au scos de pe perfuzie și a doua zi am zburat la Bangkok. Încă eram foarte bolnavă, zborul a fost un coșmar. Chiar și în următoarele câteva zile în Bangkok a fost foarte greu, nu puteam face nimic. Efectele au mai durat câteva săptămâni, timp în care nu m-am simțit deloc bine.”

Fosta specialistă în marketing pe rețele sociale era în mijlocul unei călătorii de șapte luni și jumătate când a făcut febra. După o despărțire, Alysha luase decizia spontană de a zbura în sudul Thailandei în decembrie 2024. Apoi a vizitat Cambodgia, Vietnam, Laos și Filipine înainte de a merge în Indonezia.

Lecția învățată: igiena contează

Acum, tânăra îi îndeamnă pe cei care vizitează astfel de țări să se spele pe mâini – mai ales după ce intră în contact cu animale – și să fie atenți la ce mănâncă.

„Nu o să zic ‘nimeni să nu mângâie animalele străzii’, pentru că asta e una dintre părțile mele preferate când călătoresc. Dar cred că spălatul pe mâini este foarte important după aceea, și asta e ceva ce eu n-am făcut. Eram prin pustietăți, mângâiam animale și apoi îmi vedeam de drum ore întregi fără să am acces la apă să mă spăl, nici dezinfectant n-aveam. Cred că spălatul pe mâini și atenția la ce mănânci acolo sunt esențiale.

Multă mâncare stradală nu e păstrată în condiții curate, e ținută în căldură pe stradă. Puiul stă ore întregi afară, iar ustensilele nu sunt curățate ca în vest. Eu nu am fost atentă unde comandam mâncare. Mâncam tot ce arăta bine și mirosea bine la momentul respectiv – și probabil asta n-a fost cea mai înțeleaptă alegere.”

Ce spun medicii

Potrivit NHS, febra tifoidă se răspândește prin mâncare sau apă contaminate. Simptomele includ temperatură ridicată, dureri de cap, tuse, frisoane, dureri musculare, oboseală, constipație și lipsa poftei de mâncare.

Tratamentul pentru cei infectați se face cu antibiotice. Unii oameni care se recuperează pot rămâne purtători și pot răspândi boala luni sau chiar ani după.

NHS recomandă vaccinarea înainte de a călători în zone cu risc, precum și respectarea regulilor de igienă: spălarea frecventă a mâinilor, consumul de apă îmbuteliată sau fiartă și evitarea alimentelor crude sau prost păstrate.

