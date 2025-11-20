O tânără de 26 de ani, internată în stare critică în Istanbul după ce a primit o cafea făcută cu detergent de vase

20-11-2025 | 20:52
cafea la ibric
O ingineră în vârstă de 26 de ani se află în stare critică la terapie intensivă, după ce ar fi consumat detergent amestecat într-o ceașcă de cafea turcească, într-un local din Istanbul.

Ioana Andreescu

Ayben Özçilingir Turtura a fost spitalizată cu arsuri chimice severe la nivelul gâtului, esofagului, traheei, stomacului și plămânilor, medicii suspectând expunerea la hidroxid de sodiu, o substanță caustică, potrivit Hürriyet Daily News.

Cafea preparată din greșeală cu detergent industrial

Investigația a dezvăluit că băutura fusese preparată din greșeală folosind detergent industrial de vase, depozitat în sticle aflate în bucătăria cafenelei.

Polițiștii Biroului de Siguranță Publică Beyoğlu i-au reținut pe administratorul localului și pe angajata despre care se presupune că a preparat băutura.

Incidentul a avut loc în jurul orei 13:00, pe 17 noiembrie, în cartierul Ömer Avni, când Turtura ar fi luat prima înghițitură și s-ar fi simțit imediat rău, fugind la toaletă înainte de a fi transportată la spital cu dificultăți de respirație și amorțeală a limbii.

După tratamentul inițial, a fost transferată la o altă unitate medicală și intubată la terapie intensivă.

Verdictul instanței pentru angajații cafenelei

După declarațiile date la secția de poliție, ambii suspecți au fost trimiși în fața instanței, unde un judecător a impus interdicție de călătorie și a dispus arest la domiciliu, în conformitate cu solicitarea procurorului.

Sursa: Hürriyet Daily News

