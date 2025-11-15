Ucraina și Rusia au ajuns la un acord pentru eliberarea prizonierilor. Peste o mie de ucraineni se vor întoarce acasă

15-11-2025 | 21:52
Prizonieri ucraineni
Getty Images

Ca urmare a negocierilor dintre Ucraina şi Rusia, cele două părţi au convenit să pună în aplicare acordurile încheiate la Istanbul şi 1.200 de prizonieri ucraineni să fie eliberaţi.

autor
Claudia Alionescu

Declarația a fost făcută de secretarul Consiliului Naţional de Securitate şi Apărare al Ucrainei, Rustem Umerov, pe Telegram, potrivit The Kyiv Independent.

Umerov a participat în ultimele zile la consultări mediate de Turcia şi Emiratele Arabe Unite pentru a relansa procesul de schimb şi a asigura eliberarea ucrainenilor aflaţi în captivitate în Rusia.

El a menţionat că discuţiile au dus la un angajament clar de activare a cadrului de la Istanbul pentru a facilita schimbul.

În curând vor avea loc consultări tehnice pentru a finaliza etapele procedurale şi organizatorice necesare pentru schimb.

„Lucrăm fără încetare pentru ca ucrainenii care urmează să se întoarcă din captivitate să poată sărbători Anul Nou şi Crăciunul acasă, la masa familiei şi alături de cei dragi”, a declarat Umerov.

De la începutul invaziei ruseşti pe scară largă în 2022, Kievul a repatriat peste 5.800 de persoane din captivitatea rusă prin schimburi, a declarat preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski în iulie.

Kievul a susţinut de mult timp un schimb „toţi pentru toţi”, propunere respinsă de Rusia.

Sursa: News.ro

Etichete: Rusia, Ucraina, prizonieri,

Dată publicare: 15-11-2025 21:48

