De ce procurorul-șef din Istanbul a cerut o pedeapsă de 2.352 de ani pentru primarul din opoziție Ekrem Imamoglu

Procurorii turci l-au acuzat marți pe primarul din opoziție al Istanbulului, Ekrem Imamoglu, de 142 de capete de acuzare care ar putea duce la o pedeapsă de până la 2.352 de ani de închisoare, potrivit documentelor judiciare.

Un procuror turc a cerut marți o pedeapsă cu închisoarea de peste 2.000 de ani pentru Ekrem Imamoglu (foto articol), primarul opoziției din Istanbul, aflat în închisoare, pentru că ar fi condus o vastă rețea de corupție care a costat statul miliarde de lire turcești, potrivit unei acuzații văzute de Reuters.

Imamoglu, principalul rival politic al președintelui Recep Tayyip Erdogan, a negat anterior toate acuzațiile aduse împotriva sa, afirmând că acestea au motivații politice. Marți, partidul său a respins ultimele acuzații, calificându-le drept „absurde”, potrivit France24.

Într-o mișcare separată, care a adâncit și mai mult represiunea juridică fără precedent împotriva criticilor lui Erdogan, procurorul din Istanbul a solicitat unei instanțe superioare să ia în considerare închiderea principalului partid de opoziție al lui Imamoglu, Partidul Republican al Poporului (CHP).

Procurorul șef din Istanbul, Akin Gurlek, a anunțat într-o conferință de presă că actul de acuzare are aproape 4.000 de pagini și că menționează 402 de suspecți, printre care și primarul, acuzându-i de 142 de infracțiuni, printre care constituirea unei organizații criminale, luare de mită, fraudă și trucarea licitațiilor.

Gurlek a declarat că rețeaua a cauzat pierderi de 160 de miliarde de lire (3,8 miliarde de dolari) statului turc pe o perioadă de 10 ani.

Actul de acuzare include o organigramă care îl prezintă pe Imamoglu ca fondator și șef al grupului criminal.

Acesta citează concluziile Comisiei de Investigare a Infracțiunilor Financiare (MASAK), analize ale experților și dovezi digitale și video și susține că mai mulți oameni de afaceri au fost constrânși să plătească mită prin intermediul unui fond secret care funcționa în cadrul municipalității.

Se așteaptă ca data procesului să fie stabilită odată ce instanța va accepta oficial actul de acuzare. Dacă va fi condamnat pentru toate acuzațiile, Imamoglu ar putea primi o pedeapsă de 2.352 de ani de închisoare, potrivit actului de acuzare.

Acuzațiile care depășesc conținutul actului de acuzare nu au putut fi verificate imediat în mod independent.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













