Opt copii din India au ajuns la spital după ce colegii lor de internat le-au pus lipici în ochi în timp ce dormeau

Stiri externe
15-09-2025 | 13:40
lipici
Shutterstock

Opt elevi de la un internat din statul indian Odisha, situat în estul ţării, au fost internaţi în spital după ce colegii lor le-au pus lipici în ochi în timp ce dormeau, au relatat luni media locale, citate de agenţia Xinhua.

autor
Mihaela Ivăncică

Incidentul s-a petrecut vineri noaptea, într-un internat din Salaguda, districtul Kandhamal, la aproximativ 248 de kilometri vest de Bhubaneswar, capitala statului Odisha.

Potrivit relatărilor, băieţii, care aveau ochii închişi, au fost văzuţi plângând în timp ce medicii încercau să le dezlipească pleoapele lipite.

Medicii au declarat că adezivul a provocat leziuni oculare semnificative, însă, datorită intervenţiei prompte, s-a reuşit prevenirea pierderii permanente a vederii la aceşti copii, conform postului local de ştiri NDTV din New Delhi.

Autorităţile au deschis o anchetă la nivel înalt cu privire la acest incident.

Citește și
Dmitri Peskov
Kremlinul avertizează: „NATO este în război cu Rusia. Este evident şi nu este nevoie de dovezi suplimentare”

Între timp, directorul şcolii a fost suspendat din funcţie, fiind acuzat de neglijenţă în serviciu. 

Sursa: Agerpres

Etichete: spital, copii, india, lipici,

Dată publicare: 15-09-2025 13:40

Articol recomandat de sport.ro
Cândva cel mai scump jucător din istorie, a ajuns să joace azi la „județeană“. Debut dezastruos în Liga a 6-a
Cândva cel mai scump jucător din istorie, a ajuns să joace azi la „județeană“. Debut dezastruos în Liga a 6-a
Citește și...
Kremlinul avertizează: „NATO este în război cu Rusia. Este evident şi nu este nevoie de dovezi suplimentare”
Stiri externe
Kremlinul avertizează: „NATO este în război cu Rusia. Este evident şi nu este nevoie de dovezi suplimentare”

Alianţa Nord-Atlantică este implicată de facto în războiul împotriva Rusiei, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, dându-i o replică ministrului de Externe al Poloniei, Radoslaw Sikorski, relatează TASS.

Rusia amenință Europa: Vom fi cu ochii pe orice stat care ne confiscă bunurile. Avertismentul lui Dmitri Medvedev
Stiri externe
Rusia amenință Europa: Vom fi cu ochii pe orice stat care ne confiscă bunurile. Avertismentul lui Dmitri Medvedev

Rusia a amenințat luni că va reacționa împotriva oricărui stat european care îi va confisca activele, după ce UE analizează folosirea fondurilor rusești înghețate pentru sprijinirea Ucrainei, potrivit Reuters.

Raport: Câți soldați a pierdut Rusia de la începutul începutul invaziei din 2022. Bilanț la zi prezentat de Ucraina
Stiri externe
Raport: Câți soldați a pierdut Rusia de la începutul începutul invaziei din 2022. Bilanț la zi prezentat de Ucraina

Rusia a pierdut aproximativ 1.095.520 de soldaţi în Ucraina de la începutul invaziei sale pe scară largă, pe 24 februarie 2022, a raportat, luni, Statul Major al Forţelor Armate ale Ucrainei.

Recomandări
ASF: Legea de plată a pensiilor private respectă toate standardele OCDE. „Este un model de conformare internaţională”
Stiri Economice
ASF: Legea de plată a pensiilor private respectă toate standardele OCDE. „Este un model de conformare internaţională”

Legea de plată a pensiilor private respectă toate standardele OCDE, fiind un model de conformare internaţională, susţin reprezentanţii Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF).  

Raport: Câți soldați a pierdut Rusia de la începutul începutul invaziei din 2022. Bilanț la zi prezentat de Ucraina
Stiri externe
Raport: Câți soldați a pierdut Rusia de la începutul începutul invaziei din 2022. Bilanț la zi prezentat de Ucraina

Rusia a pierdut aproximativ 1.095.520 de soldaţi în Ucraina de la începutul invaziei sale pe scară largă, pe 24 februarie 2022, a raportat, luni, Statul Major al Forţelor Armate ale Ucrainei.

Fost director general al Aeroportului Timişoara şi cinci membri ai CA, trimişi în judecată pentru abuz în serviciu
Stiri Justitie
Fost director general al Aeroportului Timişoara şi cinci membri ai CA, trimişi în judecată pentru abuz în serviciu

Fostul director general al Societăţii Naţionale „Aeroportul Internaţional Timişoara – Traian Vuia” Iulian Daniel Idolu şi cinci membri ai Consiliului de Administraţie au fost trimişi în judecată de procurorii anticorupţie pentru abuz în serviciu.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 15 Septembrie 2025

01:45:48

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 15 Septembrie 2025

03:11:50

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Romania, te iubesc!
După ei, potopul

44:55

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 15

43:53

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28