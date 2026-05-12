Eileen Wang, primarul orașului Arcadia din SUA (Los Angeles), a fost pusă sub acuzare în luna aprilie pentru acuzația că a acționat pe teritoriul Statelor Unite în calitate de agent ilegal al unui guvern străin.

Ea a fost acuzată că a îndeplinit cererile unor oficiali chinezi - cum ar fi distribuirea de articole favorabile Beijingului - fără a notifica în prealabil guvernul american, așa cum prevede legea.

Femeia în vârstă de 58 de ani a fost aleasă în noiembrie 2022 într-un consiliu municipal format din cinci persoane, din care primarul este ales prin rotație.

Administratorul orașului, Dominic Lazzaretto, a transmis într-un comunicat de presă că nu au fost implicate nici fondurile orașului, nici personalul acestuia.

„Vrem să fim clari: această anchetă se referă la comportamentul individual, iar acuzațiile vizează fapte care au încetat după ce doamna Wang a depus jurământul în decembrie 2022”, a spus el, potrivit CNN.

Autoritățile federale afirmă că ea a acceptat să pledeze vinovată pentru infracțiunea respectivă, care se pedepsește cu o pedeapsă maximă de 10 ani de închisoare federală.

Avocații lui Wang, Jason Liang și Brian Sun, au transmis într-un comunicat că ea recunoaște gravitatea acuzației și își asumă responsabilitatea pentru „greșelile personale din trecut”.

„Își cere scuze și regretă greșelile pe care le-a făcut în viața personală”, au precizat avocații lui Wang, Jason Liang și Brian Sun, într-un comunicat. „Dragostea și devotamentul ei pentru comunitatea din Arcadia nu s-au schimbat și nu au scăzut.”

Conform acordului de recunoaștere a vinovăției, Wang și un coleg, Yaoning „Mike” Sun, au lucrat în numele unor oficiali guvernamentali ai Republicii Populare Chineze de la sfârșitul anului 2020 până în 2022 pentru a le promova interesele prin propagarea de propagandă pro China în SUA.

Sun ispășește o pedeapsă de patru ani după ce s-a recunoscut vinovat de aceeași acuzație în octombrie 2025. El a fost, de asemenea, menționat în documentele de campanie ca trezorier al campaniei electorale a lui Wang din 2022.

Wang și Sun au administrat site-ul de știri U.S. News Center, destinat comunității chinezo-americane, și au primit instrucțiuni de la oficiali ai guvernului chinez să publice pe site conținut pro China.

Într-un caz din iunie 2021, un oficial guvernamental i-a trimis lui Wang un link către o scrisoare către redacție publicată în Los Angeles Times, scrisă de consulul general al Republicii Populare Chineze la Los Angeles.

Articolul respingea rapoartele privind persecuția, munca forțată și abuzurile împotriva uigurilor din provincia chineză Xinjiang, afirmând că „nu a existat niciodată un genocid în Xinjiang sau muncă forțată în câmpurile de bumbac din regiune sau în orice alt sector”.

Imediat, Wang a distribuit linkul pe site-ul său de știri.

Statele Unite și alte câteva țări sunt de părere că politicile Beijingului împotriva uigurilor constituie genocid și crime împotriva umanității.

La momentul respectiv, Wang era logodită cu Sun, au precizat avocații ei. Ea a declarat că relația s-a încheiat în primăvara anului 2024. Declarația lor face referire la „încrederea și dragostea ei pentru o persoană aparent nepotrivită, care, în cele din urmă, a dus-o pe căi greșite”.

Wang a comunicat, de asemenea, cu John Chen, care a pledat, la rândul său, vinovat de a fi agent al guvernului chinez și a fost condamnat la 20 de luni de închisoare.

Se aștepta ca Wang să compară luni după-amiază în fața instanței federale din centrul orașului Los Angeles și să pledeze vinovată în următoarele săptămâni.

Arcadia este situată la aproximativ 13 mile (21 de kilometri) nord-est de Los Angeles. Orașul, cu o populație de aproximativ 53.000 de locuitori, este în majoritate asiatic și are o concentrație mare de rezidenți chinezi.