Un român, curier la Amazon, riscă 5 ani de închisoare după ce a furat o pisică din curtea unei familii, în UK | VIDEO

Stiri Diverse
Roman hot pisica 5
Profimedia

Un curier Amazon, filmat în timp ce smulgea o pisică de la ușa unei familii din Marea Britanie, riscă până la cinci ani de închisoare.

autor
Aura Trif,  Ciprian Pârvu

Românul, pe nume Cătălin Stancu, în vârstă de 42 de ani, a fost surprins luând pisica tigrată Nora din fața unei case, după ce a livrat un colet. Proprietarul, Carl Crowther, 53 de ani, care a declarat că a rămas șocat, a revizuit înregistrarea de la soneria video și l-a văzut pe Stancu, purtând o vestă reflectorizantă, luând pisica din curte, relatează GB News.

Ulterior, Stancu a postat imaginile de la sonerie online și, câteva ore mai târziu, a trimis un mesaj familiei: „Bună - am pisica voastră”. Bărbatul a apărut acum la Bradford Magistrates' Court, unde și-a recunoscut vina pentru furtul pisicii, a dezvăluit The Sun.

Ce a declarat judecătorul

Judecătorul a spus că fapta este prea gravă pentru a fi sancționată doar cu amendă și ia în considerare „toate opțiunile”. „Furtul de animale specifice este o infracțiune relativ nouă și nu există încă ghiduri clare de condamnare”, a precizat judecătorul. „Această infracțiune a fost introdusă pentru a recunoaște că un animal de companie nu este doar o proprietate, ci face parte din familie, ceea ce a fost evident în acest caz.”

Într-o declarație, familia Crowther a spus că, atunci când și-au dat seama că pisica a dispărut, „nu aveam nicio idee unde se afla, dacă era rănită sau chiar în viață”.

Aceștia au adăugat: „Aflarea că a fost luată intenționat ne-a amplificat teama și stresul emoțional. Să știm că a fost luată din grădina noastră, un loc unde ar fi trebuit să fie în siguranță, este și mai șocant. Timp de patru zile am trăit în incertitudine totală, iar impactul emoțional asupra familiei a fost copleșitor.”

Familia a fost și mai îngrijorată pentru că Nora are un suflu cardiac și necesită tratament regulat. Compania Amazon s-a oferit să ramburseze familia pentru pisică, ceea ce dl Crowther a numit „dezgustător”. Fapta se pedepsește cu maximum cinci ani de închisoare.

Nora a fost acum returnată în siguranță familiei și a fost reunită cu cealaltă lor pisică, Domino.

Blocaj pe piața imobiliară de pe litoralul românesc. Stațiunea în care nu s-a vândut niciun apartament în 2026

Sursa: StirilePROTV

Etichete: curier, pisica, roman, Marea Britanie, furt,

Dată publicare:

Articol recomandat de sport.ro
Cum ar fi început scandalul în care Florin Tănase ar fi vrut să lovească un tricolor cu un scaun! Cum ar fi fost calmat jucătorul de la FCSB
Cum ar fi început scandalul în care Florin Tănase ar fi vrut să lovească un tricolor cu un scaun! Cum ar fi fost calmat jucătorul de la FCSB
Citește și...
O femeie a înjunghiat patru cetățeni germani, în două atacuri comise în centrul Sofiei. Ce s-a întâmplat
Stiri externe
O femeie a înjunghiat patru cetățeni germani, în două atacuri comise în centrul Sofiei. Ce s-a întâmplat

O femeie a fost reținută vineri de către polițiști după ce a înjunghiat patru cetățeni germani, în două atacuri comise în centrul Sofiei. Oamenii legii spun că femeia are probleme psihice, după ce inițial au pus atacurile pe seama unor motive xenofobe. 

Spectacol pe cer: sute de meteoriți observați în România și în lume. Fenomenul ridică semne de întrebare
Știri Actuale
Spectacol pe cer: sute de meteoriți observați în România și în lume. Fenomenul ridică semne de întrebare

Sute de meteoriți au luminat cerul în mai multe zone din țară în ultimele săptămâni, iar specialiștii spun că fenomenul nu este unul izolat. 

Joburile în limbi străine și IT-ul sunt tot mai căutate. Pentru entry-level salariile fluctuează între 500 și 1000 de euro
Știri Actuale
Joburile în limbi străine și IT-ul sunt tot mai căutate. Pentru entry-level salariile fluctuează între 500 și 1000 de euro

Tot mai mulți tineri sunt interesați de slujbe în limbi străine, iar oferta e pe măsură. 

Recomandări
Încetează plafonarea prețului la gaze. Ce înseamnă asta pentru români și cum funcționează ”Ro-Alert”-ul la facturi
Stiri Sociale
Încetează plafonarea prețului la gaze. Ce înseamnă asta pentru români și cum funcționează ”Ro-Alert”-ul la facturi

În mai puțin de o săptămână, de la 1 aprilie, prețul gazului nu va mai fi plafonat. 

Liderii PSD au început consultările pentru rămânerea la guvernare. Ilie Bolojan le trimite un avertisment
Stiri Politice
Liderii PSD au început consultările pentru rămânerea la guvernare. Ilie Bolojan le trimite un avertisment

Liderii PSD au început consultările pentru rămânerea la guvernare, iar premierul Bolojan le-a atras atenția că trebuie să își asume consecințele dacă vor crea o criză în coaliție.

Reacția lui Trump după ce Germania a spus că în Iran ”nu este războiul nostru”: ”Ei bine, Ucraina nu este războiul nostru”
Stiri externe
Reacția lui Trump după ce Germania a spus că în Iran ”nu este războiul nostru”: ”Ei bine, Ucraina nu este războiul nostru”

Preşedintele SUA, Donald Trump, a criticat Germania pentru că nu a contribuit la eforturile de securizare a Strâmtorii Ormuz, afirmând că este "nepotrivit" faptul că oficialii germani au spus că acest conflict "nu este războiul nostru", relatează dpa.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 27 Martie 2026

52:00

Alt Text!
Vorbește Lumea
27 Martie 2026

01:45:35

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Obezitatea este boală cronică, care poate fi adusă în remisie

11:59

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Petrolul care plătește războiul

42:31

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

iBani

(P) Cum s-a transformat o pasiune în business: tablouri Sky Map personalizate produse în România

Sport

Kosovo U21 - România U21 pe VOYO, meci decisiv pentru calificarea la EURO, acum. Două ocazii în primele șapte minute!

Sport

S-au deblocat banii pentru noul stadion din România, dar nu sunt destui. Când ar putea începe lucrările