Un român, curier la Amazon, riscă 5 ani de închisoare după ce a furat o pisică din curtea unei familii, în UK | VIDEO

Ulterior, Stancu a postat imaginile de la sonerie online și, câteva ore mai târziu, a trimis un mesaj familiei: „Bună - am pisica voastră”. Bărbatul a apărut acum la Bradford Magistrates' Court, unde și-a recunoscut vina pentru furtul pisicii, a dezvăluit The Sun.

Românul, pe nume Cătălin Stancu, în vârstă de 42 de ani, a fost surprins luând pisica tigrată Nora din fața unei case, după ce a livrat un colet. Proprietarul, Carl Crowther, 53 de ani, care a declarat că a rămas șocat, a revizuit înregistrarea de la soneria video și l-a văzut pe Stancu, purtând o vestă reflectorizantă, luând pisica din curte, relatează GB News.

Ce a declarat judecătorul

Judecătorul a spus că fapta este prea gravă pentru a fi sancționată doar cu amendă și ia în considerare „toate opțiunile”. „Furtul de animale specifice este o infracțiune relativ nouă și nu există încă ghiduri clare de condamnare”, a precizat judecătorul. „Această infracțiune a fost introdusă pentru a recunoaște că un animal de companie nu este doar o proprietate, ci face parte din familie, ceea ce a fost evident în acest caz.”

Într-o declarație, familia Crowther a spus că, atunci când și-au dat seama că pisica a dispărut, „nu aveam nicio idee unde se afla, dacă era rănită sau chiar în viață”.

Aceștia au adăugat: „Aflarea că a fost luată intenționat ne-a amplificat teama și stresul emoțional. Să știm că a fost luată din grădina noastră, un loc unde ar fi trebuit să fie în siguranță, este și mai șocant. Timp de patru zile am trăit în incertitudine totală, iar impactul emoțional asupra familiei a fost copleșitor.”

Familia a fost și mai îngrijorată pentru că Nora are un suflu cardiac și necesită tratament regulat. Compania Amazon s-a oferit să ramburseze familia pentru pisică, ceea ce dl Crowther a numit „dezgustător”. Fapta se pedepsește cu maximum cinci ani de închisoare.

Nora a fost acum returnată în siguranță familiei și a fost reunită cu cealaltă lor pisică, Domino.