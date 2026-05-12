Declaraţia vine în contextul în care această cale maritimă strategică este închisă de Teheran de la începutul războiului.

"Iranul nu ar trebui să utilizeze strâmtoarea ca pe o armă pentru a face presiune sau a şantaja ţările Golfului", a declarat şeicul Mohammed bin Abdulrahman al-Thani în cadrul unei conferinţe de presă de la Doha.

Responsabilul din Qatar a făcut aceste declaraţii după o întâlnire cu şeful diplomaţiei turce Hakan Fidan, care a denunţat şi el utilizarea strâmtorii "ca pe o armă", potrivit traducerii în arabă a intervenţiei sale.

Paralizia aproape totală a acestei strâmtori perturbă puternic exporturile de hidrocarburi ale statelor Golfului, care au fost de altfel ţinta atacurilor comise de Iran ca ripostă la ofensiva americano-israeliană.

Qatarul, care a jucat rolul de mediator în mai multe conflicte, în special cel din Gaza, întreţinea înainte de război relaţii amicale cu Teheranul, fiind în acelaşi timp un aliat apropiat al Washingtonului.

Qatarul nu a fost implicat direct în discuţiile în curs între SUA şi Iran, dar prim-ministrul său s-a deplasat săptămâna trecută la Washington pentru a pleda pentru o soluţionare rapidă a conflictului.

Principalul obiectiv al acestei vizite a fost "să susţină eforturile diplomatice pakistaneze şi să facă în aşa fel încât să existe un răspuns pozitiv la aceste eforturi pentru a ajunge la o soluţionare cât mai rapid posibil", a explicat şeicul Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, care este şi şeful diplomaţiei din Qatar.

Ankara este în strâns contact cu Doha şi cu alte ţări din Golf, în special Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite şi Kuweit, "în special în ceea ce priveşte negocierile în curs", a subliniat la rândul său Hakan Fidan.