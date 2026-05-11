Schema este simplă. Persoane se prezintă drept voluntari ai unor organizații caritabile, se apropie de clienți și solicită o donație modestă, de regulă 10 euro, spunând că banii sunt destinați copiilor bolnavi, scrie Rai News.it.

Înșelătoria se bazează pe tehnologie manipulată: pe ecranul POS-ului apare suma corectă, de 10 euro, pentru a nu trezi suspiciuni, însă în realitate dispozitivul este conectat la un computer sau la un software care transmite către bancă un ordin de plată mult mai mare.

Odată ce victima apropie cardul sau telefonul pentru plată, „retragera” este efectuată instantaneu, pentru sume care pot ajunge aproape de 2.000 de euro.

De multe ori, persoana păgubită nu primește bon fiscal și observă lipsa banilor abia câteva ore mai târziu, verificând aplicația bancară sau după ce primește o alertă de la bancă.

Poliția atrage atenția că organizațiile caritabile autentice rareori solicită donații direct printre raioanele magazinelor fără standuri oficiale sau fără aprobarea administrației.

Recomandarea autorităților este fermă: nu folosiți cardul sau telefonul pentru plăți pe dispozitive oferite de persoane necunoscute. Dacă suspectați că ați fost victima unei astfel de fraude, blocați imediat cardul și anunțați poliția.