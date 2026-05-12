Ea a declarat în cadrul unui summit al UE de la Copenhaga că un grup de experți urma să prezinte, până în iulie, măsuri privind protecția minorilor în mediul online, scrie BBC.

Mai multe țări din Europa și din întreaga lume au introdus deja interdicții privind rețelele sociale pentru minori, iar von der Leyen nu a exclus această posibilitate.

„Discuția privind vârsta minimă pentru rețelele sociale nu mai poate fi ignorată”, a afirmat ea.

„Asistăm la ritmul fulgerător cu care avansează tehnologia – și la modul în care aceasta pătrunde în fiecare aspect al copilăriei și adolescenței”, a declarat von der Leyen în fața delegaților prezenți la Summitul european privind inteligența artificială și copiii, desfășurat la Copenhaga, citată de Euronews.

Danemarca, unde a avut loc summitul de marți, și alte nouă state membre ale UE, inclusiv Franța, au propus diverse limite de vârstă minimă pentru accesul la aceste platforme.

Australia a devenit prima țară din lume care a introdus o interdicție pentru persoanele sub 16 ani în decembrie anul trecut, iar țările europene intenționează să îi urmeze exemplul.

În Regatul Unit, sunt în curs de elaborare planuri pentru reglementări stricte privind rețelele sociale, tot pentru persoanele sub 16 ani. Acestea implică posibile interdicții, verificarea vârstei și restricții privind conținutul. O consultare națională de amploare urmează să se încheie la 26 mai 2026.