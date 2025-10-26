O persoană din SUA care a jucat la loto a câștigat 25.000 de dolari pe an, pe viață, însă nu și-a revendicat încă premiul

26-10-2025
Oficialii Loteriei din Kentucky sunt în căutarea câștigătorului unui premiu important, după ce au descoperit că biletul norocos a fost vândut la magazinul Jr. Foods din Bowling Green.

Ioana Andreescu

Tragerea a avut loc marți seară, însă până acum nimeni nu s-a prezentat, potirivt The Sun.

Numerele câștigătoare au fost 8, 9, 15, 31, 32, iar numărul „Lucky Ball” a fost 12.

Premiul constă în 25.000 de dolari pe an, pe viață, și este pentru a cincea oară anul acesta când acest tip de premiu este câștigat în Kentucky.

Există două opțiuni de plată: fie în tranșe anuale de 25.000 de dolari înainte de taxe, fie o sumă unică mai mare, dar impozitată mai sever. Biletul trebuie revendicat personal la sediul loteriei din Louisville, în termenul legal afișat pe site-ul loteriei statului.

Experții în loterie atrag atenția că nu este vorba de „noroc contagios”, ci pur și simplu de matematică, probabilități și numărul de bilete vândute — statele mari, precum New Jersey și New York, produc mai mulți câștigători pentru că vând mai multe bilete.

Aeroportul Internațional Craiova, blocat de birocrație. Cum a ajuns un proiect european să depindă acum de bugetul de stat

Sursa: The Sun

