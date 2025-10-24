Numerele norocoase la loto care au adus unui cuplu 69 de milioane de euro. Le jucau săptămânal, de ani de zile

24-10-2025 | 16:04
Un cuplu din Germania a câștigat 69 de milioane de euro la Eurojackpot, jucând aceleași numere de ani de zile.

Aura Trif

Un cuplu căsătorit din Germania, originar din zona Rin-Main, a câștigat impresionanta sumă de 69.169.588,10 euro la tragerea Eurojackpot din 17 octombrie, potrivit companiei Lotto Hessen, citată de Bild.

Jocul era o tradiție de weekend pentru cei doi, care de ani de zile jucau aceleași numere, în fiecare vineri. De data aceasta, combinația norocoasă – 18, 21, 34, 35, 46, cu numerele Euro 2 și 3 – le-a adus premiul vieții.

„Am știut imediat că am câștigat!”, a spus soțul, citat de reprezentanții Lotto Hessen. În locul obișnuitului film polițist de vineri seara, cei doi au trăit propriul „thriller” în sufragerie. „Am avut filmul polițist acasă, ca să spun așa”, a glumit soția.

Ce va face cuplul cu banii

Cu toate acestea, vestea uriașă a fost ținută secretă timp de o săptămână, înainte ca norocoșii să contacteze sediul Lotto Hessen din Wiesbaden. „Nu e ușor să-ți păstrezi calmul și să nu spui tuturor despre un astfel de noroc”, a declarat Sabine Tonscheidt, purtătoare de cuvânt a companiei.

Cuplul are deja planuri modeste pentru viitor. „Poate ne vom îndeplini visul de a avea propria casă ceva mai devreme – poate chiar într-un alt loc”, a spus soția.

Câștigul lor este al treilea premiu major înregistrat în Hessa în acest an. În martie, un tată din aceeași regiune a câștigat 15,3 milioane de euro, iar în februarie, un sindicat de jucători din nordul Hessei a obținut 87,9 milioane de euro. În total, Eurojackpot a fost câștigat de 12 ori în 2025.

Sursa: Bild

