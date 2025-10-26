Rezultate Loto 6/49, Loto 5/40 și Joker duminică, 26 octombrie 2025. Premiu de peste 8,52 milioane de euro la 6/49

Stiri actuale
26-10-2025 | 09:17
bilet la loto
Inquam Photos / Octav Ganea

Duminică vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 23 octombrie Loteria Română a acordat 22.852 de câștiguri în valoare totală de peste 2,15 milioane de lei.

autor
Știrile PRO TV

Rezultatele Loto 6/49, duminică, 26 octombrie 2025:

Loto 6/49:

Joker:

Loto 5/40:

Citește și
loto
Rezultate Loto 6/49, Loto 5/40 și Joker joi, 23 octombrie 2025. Care au fost numerele câștigătoare

Noroc:

Super Noroc:

Noroc Plus:

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 43,32 milioane de lei (peste 8,52 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat in valoare de peste 3,69 milioane de lei (peste 726.600 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistreaza un report în valoare de peste 36,29 milioane de lei (peste 7,14 milioane de euro), iar la categoria a II-a, reportul este de peste 66.600 de lei.

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 58.700 de lei, iar la categoria a II-a, reportul este de peste 85.400 de lei.

La Super Noroc se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 21.300 de lei.

La extragerea de joi, la Joker s-a câștigat premiul la categoria a III-a în valoare de 168.652,28 de lei. Biletul norocos a fost jucat pe aplicația mobilă AmParcat.ro.

La tragerea Noroc Plus s-a câștigat premiul la categoria I în valoare de 135.121,92 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din Cisnădie.

Două turnuri de răcire ale unei foste centrale nucleare din Germania, doborâte în doar câteva secunde. Imagini spectaculoase

Sursa: StirilePROTV

Etichete: loto,

Dată publicare: 26-10-2025 09:17

Articol recomandat de sport.ro
"La acest Chivu nu ne așteptam!" Reacția care face valuri în Italia după Napoli - Inter 3-1
"La acest Chivu nu ne așteptam!" Reacția care face valuri în Italia după Napoli - Inter 3-1
Citește și...
Numerele norocoase la loto care au adus unui cuplu 69 de milioane de euro. Le jucau săptămânal, de ani de zile
Stiri Diverse
Numerele norocoase la loto care au adus unui cuplu 69 de milioane de euro. Le jucau săptămânal, de ani de zile

Un cuplu din Germania a câștigat 69 de milioane de euro la Eurojackpot, jucând aceleași numere de ani de zile.

Rezultate Loto 6/49, Loto 5/40 și Joker joi, 23 octombrie 2025. Care au fost numerele câștigătoare
Stiri actuale
Rezultate Loto 6/49, Loto 5/40 și Joker joi, 23 octombrie 2025. Care au fost numerele câștigătoare

Joi, 23 octombrie 2025, au avut loc noi trageri loto, după ce, la tragerile din duminica de 19 octombrie, Loteria Română a acordat 38.947 de câștiguri, în valoare totală de peste 5,29 milioane de lei.

Rezultatele tragerilor speciale ale toamnei Loto 6/49, 5/40 și Joker. Numerele extrase duminică, 19 octombrie 2025
Loto 6/49
Rezultatele tragerilor speciale ale toamnei Loto 6/49, 5/40 și Joker. Numerele extrase duminică, 19 octombrie 2025

Loteria Română a organizeazat duminică, 19 octombrie, Tragerile Speciale Loto ale Toamnei şi a suplimentat fondul de câştiguri al categoriei I pentru jocurile Loto 6/49, Joker şi Loto 5/40.

Recomandări
Sfințirea picturii Catedralei Naționale. Polițiștii impun restricții de circulație pe anumite străzi din București
Stiri actuale
Sfințirea picturii Catedralei Naționale. Polițiștii impun restricții de circulație pe anumite străzi din București

Numărăm deja orele până la ceremonia istorică de sfințire a picturii celui mai amplu edificiu religios ridicat în ultimii 100 de ani în România.

Donald Trump spune că nu se va întâlni cu Putin până la un acord de pace. „Nu-mi voi pierde timpul”
Stiri externe
Donald Trump spune că nu se va întâlni cu Putin până la un acord de pace. „Nu-mi voi pierde timpul”

Preşedintele american Donald Trump a declarat sâmbătă că nu intenţionează să se întâlnească cu preşedintele rus Vladimir Putin până când nu va considera că există un acord pentru a asigura pacea între Rusia şi Ucraina, relatează Reuters.

Tradiții și superstiții de Sf. Dimitrie Izvorâtorul de mir 2025. Ce se dă de pomană și ce nu ai voie să faci pe 26 octombrie
Stiri Diverse
Tradiții și superstiții de Sf. Dimitrie Izvorâtorul de mir 2025. Ce se dă de pomană și ce nu ai voie să faci pe 26 octombrie

Sfântul Dumitru, Izvorâtorul de mir, este prăznuit pe 26 octombrie și marchează, potrivit tradiției populare, începutul iernii și sfârșitul toamnei.

Top citite
1 Horoscop saptamanal
Shutterstock
Stiri Diverse
Patru zodii care au oportunități financiare în săptămâna 27 octombrie-2 noiembrie 2025
2 neti sandu
PRO TV
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 26 octombrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care se lasă purtată de o poveste de dragoste
3 Focul lui Sumedru
Imagine generată de AI prin Reve.Art
Stiri Diverse
Focul lui Sumedru – tradiția care luminează nopțile de toamnă în satele românești. Gestul care astăzi îți va aduce noroc
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 25 Octombrie 2025

29:33

Alt Text!
Superspeed
S9E24

22:10

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Radu Afrim la Întrebarea mesei rotunde

43:03

Alt Text!
La Măruță
24 Octombrie 2025

01:31:17

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28