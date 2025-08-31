Festivalul caritabil INIMO din Iași a început. Peste 10.000 de copii vor primi haine și rechizite noi

La Iași, a început festivalul INIMO, dedicat copiilor și mamelor din medii defavorizate. Pe scenă cântă trupe în vogă, așa că oamenii se pot distra în timp ce fac fapte bune.

Cu banii strânși din bilete, 10.000 de copii vor merge la școală în această toamnă cu haine și rechizite noi.

Mii de oameni au cântat împreună cu trupa Direcția 5, în fața Palatului Culturii din Iași. Oamenii s-au bucurat de atmosfera de petrecere, dar nu au uitat de cauza nobilă.

Pr. Dan Damaschin, preot misionar: Sunt peste 10.000 de copii care merg la școală cu încălțăminte ruptă cu hăinuțele fraților mai mari copii care nu au vină decât că s-au născut și au venit în lumea aceasta într-o lume care nu vede necesară educația și creșterea lor într-o stare de fericire.

Cum se poate dona

Cei care nu ajung la concert, dar vor să ajute, pot face o donație.

Alex Dima: Cei care vor și pot, pot să acceseze "glasul vieții.ro" și acolo au și conturi au toate modalitățile prin care pot fi alături de cei 10.554 de copii, 320 de mame 272 de case 15.00 de copii plecați la mare 25.000 de pacienți în clinica Veronica

Evenimentul continuă și astăzi, cu Smiley, Andra și Antonia pe scenă.

