Zonele din România unde oamenii cumpără haine vechi cu 1 leu/kg ca să le pună pe foc și vând lemnele primite de la stat

22-08-2025 | 07:08
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, afirmă că românii pierd, în medie, patru ani din viaţă din cauza poluării aerului. Ea anunţă modificări legislative care vor permite identificarea mai facilă şi tragerea la răspundere a celor care ard ilegal deşeuri.

”Sunt ani de zile care ne sunt scurşi din viaţă, patru ani de zile, în medie, din cauza poluării aerului, pierdem noi, ca români”, a afirmat ministrul Mediului, joi seară, la B1 Tv.

Diana Buzoianu a anunţat că, după ce săptămâna trecută a fost aprobat un act normativ care dă posibilitatea Gărzii de Mediu să folosească drone pentru a depista zonele unde se produc arderi ilegale care poluează aerul, în prezent se află în ”ultimele faze de avizare” o propunere care aprobă ca imaginile filmate de personalul Gărzii de Mediu să poată fi folosite ca probă în instanţă, iar cei care fac arderi ilegale de deşeuri să răspundă penal.

Ministrul Mediului a susţinut că există în România zone în care oamenii cumpără haine vechi, cu un leu kilogramul, pe care apoi le ard pentru a-şi încălzi locuinţele, deşi primesc lemn din partea administraţiilor locale, lemn pe care îl vând, în loc să îşi încălzească locuinţele.

Garda de Mediu a dat amenzi de un milion de lei pe litoral. Sănătatea turiștilor, pusă în pericol de o conductă

