Scandal într-o stațiune de nudiști celebră din California. Proprietarul i-a forțat să se îmbrace și a ajuns la tribunal

Stiri Diverse
06-09-2025 | 17:44
plaja san diego california
Getty

O stațiune de nudiști din California și-a dat în judecată proprietarul după ce rezidenții susțin că au fost forțați să poarte haine și au fost supuși unor condiții de viață nesigure.

autor
Mihai Niculescu

Olive Dell Ranch, situată la poalele munților San Jacinto, a fost un paradis pentru nudiști încă din anii 1950. Postul local KTLA spune că a fost odată cunoscut drept „cea mai prietenoasă stațiune de nudism din sudul Californiei", transmite „The Independent”.

Dar, potrivit rezidenților, dintre care mulți sunt vârstnici, cu handicap sau veterani, lucrurile s-au schimbat de când zona a intrat sub o nouă conducere.

Locatarii susțin că au început să primească notificări prin care erau informați că îmbrăcămintea va fi obligatorie „în orice moment", potrivit KTLA.

De asemenea, aceștia susțin că au fost îndepărtate contoarele electrice de la casele mobile, lăsând în urmă fire sub tensiune; piscina a devenit verde de la vegetație, spălătoria a fost închisă și sauna a fost dezactivată.

Citește și
Museu d'Arqueologia de Catalunya. Generalitat de Catalunya
Muzeul care a primit vizitatorii doar dacă sunt complet dezbrăcați (Video)

Rezidenții susțin că au fost amenințați și cu evacuarea. Penny Palmer, o chiriașă care locuiește de mult timp acolo, a declarat pentru KTLA că administrația încearcă astfel să alunge oamenii.

„Voi rămâne aici până la sfârșit", a declarat pentru postul local Nancy Roeder, care locuiește în stațiune de mai bine de un deceniu. Ea a spus că ea și vecinii ei sunt în „modul de supraviețuire".

Reacția administratorilor

The Independent a încercat să contacteze stațiunea, dar telefonul și site-ul acesteia par să nu mai fie în funcțiune.

Foști și actuali angajați spun povești diferite despre ceea ce se întâmplă în stațiune.

Sunshine Lorick, care lucra la recepție, a declarat pentru KTLA că a fost concediată după ce a refuzat să ceară „bani în plus pe facturile oamenilor".

Dar un manager actual al proprietății, identificat doar ca „Darlene", a declarat pentru postul local că rezidenții nu plăteau chiria sau facturile la utilități. De asemenea, ea a afirmat că aceștia au vandalizat proprietatea.

Rezidenții au declarat pentru KTLA că au trimis plățile prin poștă cu confirmare de primire.

Sursa: Pro TV

Etichete: california, proces, plaja nudisti,

Dată publicare: 06-09-2025 17:37

Articol recomandat de sport.ro
Uluitor! Neymar moștenește o avere imensă din partea unui fan miliardar pe care nu l-a văzut niciodată
Uluitor! Neymar moștenește o avere imensă din partea unui fan miliardar pe care nu l-a văzut niciodată
Citește și...
Sute de nudiști au defilat pe străzile din Mexico City, într-un marș dedicat celebrării corpului uman
Stiri actuale
Sute de nudiști au defilat pe străzile din Mexico City, într-un marș dedicat celebrării corpului uman

Peisaj neobișnuit pe străzile din Mexico City. Sute de nudiști au participat la un marș dedicat celebrării corpului uman.

Muzeul care a primit vizitatorii doar dacă sunt complet dezbrăcați (Video)
Stiri Diverse
Muzeul care a primit vizitatorii doar dacă sunt complet dezbrăcați (Video)

Mai mulți vizitatori complet dezbrăcați au participat în weekend la un eveniment inedit organizat de un muzeu catalan: un tur pentru nudiști al unei expoziții de fotografii cu statui nud din Grecia antică.

 

Care sunt cele mai bune plaje pentru nudiști din Europa
Stiri Turism
Care sunt cele mai bune plaje pentru nudiști din Europa

Amatorii de nudism au la dispoziție astăzi mai multe locuri ca oricând pentru a se bronza și a se bălăci, în mod legal, în costumul Evei și al lui Adam.

 

Vacanța inedită a unei femei care a mers într-o croazieră de nudiști. A stat complet goală alături de 2.300 de străini
Stiri Diverse
Vacanța inedită a unei femei care a mers într-o croazieră de nudiști. A stat complet goală alături de 2.300 de străini

O femeie care a mers într-o croazieră de nudiști spune că și-a vindecat complet problema legată de stima de sine.  

Un bărbat care se autosatisfăcea pe o plajă de nudiști, împușcat mortal de un pensionar
Stiri Socante
Un bărbat care se autosatisfăcea pe o plajă de nudiști, împușcat mortal de un pensionar

Un bărbat a fost împușcat pe o plajă de nudiști din Franța, de un alt bărbat, indignat că victima a început să se masturbeze în timp ce se uita la o femeie.

Recomandări
Dorința Kievului recunoscută de Vladimir Putin ca o „alegere legitimă”: „Garanțiile de pace trebuie să fie și pentru Rusia”
Stiri externe
Dorința Kievului recunoscută de Vladimir Putin ca o „alegere legitimă”: „Garanțiile de pace trebuie să fie și pentru Rusia”

Președintele rus a declarat vineri că este „practic imposibil” să se ajungă la un acord cu Kievul pe probleme-cheie și a reiterat, de asemenea, respingerea categorică de către Moscova a aderării Ucrainei la NATO.

Buletinele electronice, jalon ratat din PNRR. Din cele 5 milioane asumate inițial, Guvernul speră să mai emită măcar 3,5
Stiri actuale
Buletinele electronice, jalon ratat din PNRR. Din cele 5 milioane asumate inițial, Guvernul speră să mai emită măcar 3,5

Guvernul și-a propus ca 3,5 milioane de români să primească buletine electronice, asta deși inițial ținta era de 5 milioane. Termenul limită pentru acest proiect finanțat prin PNRR fiind luna iunie 2026.

Incident șocant în Făget. Un individ beat a aprins pompa de benzină și a incendiat un angajat al benzinăriei
Stiri actuale
Incident șocant în Făget. Un individ beat a aprins pompa de benzină și a incendiat un angajat al benzinăriei

Un incident șocant a avut loc joi seara, 4 septembrie, într-o stație de carburant din Făget, județul Timiș. Un bărbat de 34 de ani, aflat în stare avansată de ebrietate a incendiat o pompă de combustibil și a atacat cu flacără un angajat.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Superspeed
S9E17

22:06

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 06 Septembrie 2025

02:06:25

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
I like IT
Ediția 17 - 2025

22:31

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 05 Septembrie 2025

01:32:28

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28