Scandal într-o stațiune de nudiști celebră din California. Proprietarul i-a forțat să se îmbrace și a ajuns la tribunal

O stațiune de nudiști din California și-a dat în judecată proprietarul după ce rezidenții susțin că au fost forțați să poarte haine și au fost supuși unor condiții de viață nesigure.

Olive Dell Ranch, situată la poalele munților San Jacinto, a fost un paradis pentru nudiști încă din anii 1950. Postul local KTLA spune că a fost odată cunoscut drept „cea mai prietenoasă stațiune de nudism din sudul Californiei", transmite „The Independent”.

Dar, potrivit rezidenților, dintre care mulți sunt vârstnici, cu handicap sau veterani, lucrurile s-au schimbat de când zona a intrat sub o nouă conducere.

Locatarii susțin că au început să primească notificări prin care erau informați că îmbrăcămintea va fi obligatorie „în orice moment", potrivit KTLA.

De asemenea, aceștia susțin că au fost îndepărtate contoarele electrice de la casele mobile, lăsând în urmă fire sub tensiune; piscina a devenit verde de la vegetație, spălătoria a fost închisă și sauna a fost dezactivată.

Rezidenții susțin că au fost amenințați și cu evacuarea. Penny Palmer, o chiriașă care locuiește de mult timp acolo, a declarat pentru KTLA că administrația încearcă astfel să alunge oamenii.

„Voi rămâne aici până la sfârșit", a declarat pentru postul local Nancy Roeder, care locuiește în stațiune de mai bine de un deceniu. Ea a spus că ea și vecinii ei sunt în „modul de supraviețuire".

Reacția administratorilor

The Independent a încercat să contacteze stațiunea, dar telefonul și site-ul acesteia par să nu mai fie în funcțiune.

Foști și actuali angajați spun povești diferite despre ceea ce se întâmplă în stațiune.

Sunshine Lorick, care lucra la recepție, a declarat pentru KTLA că a fost concediată după ce a refuzat să ceară „bani în plus pe facturile oamenilor".

Dar un manager actual al proprietății, identificat doar ca „Darlene", a declarat pentru postul local că rezidenții nu plăteau chiria sau facturile la utilități. De asemenea, ea a afirmat că aceștia au vandalizat proprietatea.

Rezidenții au declarat pentru KTLA că au trimis plățile prin poștă cu confirmare de primire.

