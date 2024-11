Sărbătoarea de Halloween în stil latino. Sute de tineri s-au distrat la un club din Capitală. „Petrecerea continuă”

Mulți au dansat până spre dimineață, mai ales că astăzi se pot odihni toată ziua. „Muzica latino dă de această dată tonul distracției care nu ține cont de sărbătoarea americană. Cu toate acestea, petrecăreții nu au ratat ocazia să se facă remarcați în costume de scheleți, monștri, vrăjitoare și personaje înfricoșătoare.”

Așa că tinerii au dat frâu liber creativității și au intrat cât au putut de bine în pielea personajelor atent alese.

Șeic: „Habibi! Deci am 2 cămile acasă, am un milion de euro, am câștigat la loto.”

Unii petrecăreți au mers mai departe cu sperieturile...

Băiat îmbrăcat în buletin de vot: „E puțin înfricoșător când vine vorba de alegeri. Ne vedem pe 24 noiembrie.”

Minion: „Sărbătorim în continuare, nu contează că a trecut, petrecerea continuă mereu.”

Biletele pentru o astfel de petrecere, cu muzică latino, pornesc de la 30 de lei și ajung până la 100.

