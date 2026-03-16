Oamenii au așteptat mai bine de o oră pe scările instituției pentru a putea ajunge la ghișee. Cei mai mulți sunt pensionari, care spun că nu s-au descurcat să facă plățile online.

Încă de când s-au deschis ghișeele Direcției de Venituri din Alba Iulia, sediul a devenit rapid neîncăpător iar coada s-a mutat și afară. Pentru că doar cei care își plătesc taxele și impozitele până la sfârșitul lunii martie au reducere de 10%, cei mai mulți au preferat să vină la ghișeu.

Deși plățile se pot face rapid și sigur pe platforma națională Ghiseul.ro cei mai mulți seniori spun că li se pare mult mai dificilă varianta digitală.

Femeie: Pentru clădiri, pentru impozit auto și teren intravilan.

Reporter: Ați stat mult la coadă?

Femeie: O oră și aproape jumătate... Am crezut că poate se mai diminuează.

Reporter: Știți că se poate plăti și online?

Reporter: Da, știu, dar nu mă pricep.

Unii au cerut sprijinul funcționarilor pentru a plăti mai rapid la stațiile de plată.

Bărbat: „Am plătit la aparat. Mult mai ușor dacă ne arată cineva, că noi nu prea știm”.

Călin Badiu – director executiv Direcția Venituri Alba Iulia: „Din păcate cetățenii nu acceptă faptul că li se transmite faptul că pot apela la alte metode alternative de plată online, prin self-pay, ca să nu se producă aceste cozi la ghișee, dar din păcate vin în continuare și vor să achite la ghișeu”.

Taxele și impozitele locale se plătesc la Alba Iulia din 12 ianuarie.