Procesul a fost intentat de Comisia pentru Egalitatea Șanselor în Ocuparea Forței de Muncă din SUA (EEOC) împotriva companiei Paycom, în numele fostei angajate, Katie Jorgenson.

Potrivit acțiunii în instanță, femeia și-a informat angajatorul încă din timpul interviului de angajare că suferă de o alergie gravă la ceapă, relatează The Independent.

Cu toate acestea, la doar trei zile după ce și-a început activitatea, la sfârșitul lunii mai, mai mulți colegi au trecut prin apropierea biroului ei cu hamburgeri care conțineau ceapă. Expunerea ar fi declanșat o reacție anafilactică.

A doua zi, angajata ar fi fost expusă din nou la ceapă, iar starea sa a fost atât de gravă încât a fost necesară intervenția paramedicilor.

A ajuns de mai multe ori la spital

Potrivit procesului, în săptămâna următoare compania i-a permis să lucreze într-o zonă izolată în timpul pauzei de prânz. Cu toate acestea, femeia ar fi fost expusă de încă patru ori la ceapă, ultima dată fiind transportată la spital.

Ulterior, compania a mutat-o într-un birou aflat la un alt etaj, unde lucrau mai puțini colegi. Însă noul birou era situat la aproximativ cinci metri de o sală de mese, unde angajații își consumau în mod obișnuit prânzul.

Potrivit plângerii, colegii nu au fost informați despre alergia femeii. În loc să ia măsuri suplimentare, compania i-ar fi recomandat să poarte mască și să aibă permanent asupra ei un auto-injector cu adrenalină (EpiPen).

Pe 17 și 18 iunie, femeia ar fi suferit alte două reacții anafilactice. În cea din 18 iunie, medicii au fost nevoiți să îi administreze mai multe doze de EpiPen și alte tratamente de urgență înainte ca starea ei să se stabilizeze.

Concediată o zi mai târziu

Potrivit procesului, pe 19 iunie Katie Jorgenson a fost concediată. Compania i-ar fi comunicat că decizia a fost luată din motive ce țin de „sănătate și bunăstare”.

Reprezentanții EEOC susțin că angajatorul avea obligația legală de a identifica și implementa măsuri rezonabile pentru protejarea unei angajate cu dizabilitate, mai ales în condițiile în care lipsa acestora îi putea pune viața în pericol.

„Niciun angajat nu ar trebui să fie pus în situația de a alege între sănătatea sa și locul de muncă”, a declarat Andrea G. Baran, avocat regional al EEOC.

Procesul susține că Paycom nu a oferit măsuri eficiente pentru protejarea angajatei, limitându-se la modificări temporare ale spațiului de lucru.

Ce acuzații îi sunt aduse companiei

De asemenea, compania este acuzată că nu le-a cerut colegilor să evite aducerea în birou a alimentului care provoca reacțiile alergice și că i-a respins solicitările de a lucra de acasă, deși întreaga sa activitate se desfășura pe calculator.

Potrivit EEOC, concedierea femeii ar încălca prevederile Legii americane privind persoanele cu dizabilități (Americans with Disabilities Act), care interzice concedierea unei persoane din cauza unei dizabilități sau pentru că a solicitat adaptări rezonabile ale condițiilor de muncă.

Reprezentanții Paycom au transmis, într-un punct de vedere pentru presa americană, că nu comentează procesele aflate pe rol, însă au subliniat că firma este angajată să asigure bunăstarea angajaților și respectă legislația federală, statală și locală privind ocuparea forței de muncă, inclusiv prevederile Legii americane privind persoanele cu dizabilități.