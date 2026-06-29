În luna aprilie, femeia din cantonul Vaud a fost concediată fără preaviz în urma unui simplu apel telefonic, complet neașteptat. Potrivit ziarului „24 Heures”, aceasta își petrecuse patru luni la căpătâiul fiului său, după ce acesta a suferit arsuri severe în incendiul devastator produs la barul „Le Constellation” pe 1 ianuarie, relatează Blick.

Tânărul, care avea arsuri pe 60% din suprafața corpului, a fost transferat la un spital specializat din Halle, Germania, fiind pe punctul de a se întoarce în Elveția. Pentru a evita drumurile lungi de mai multe ore, mama sa închiriase un apartament mobilat foarte aproape de spital.

„Angajatorul m-a întrebat cum mă simt, apoi mi-a spus că îmi va încheia contractul la 30 iunie”, a declarat femeia, din localitatea Lutry, pentru jurnaliștii elvețieni. „Astfel, aș fi putut să am grijă de fiul meu fără presiune, să îi acord prioritate. Am fost șocată, uluită. Când am închis telefonul, am cedat complet. În săptămâna următoare am plâns foarte des.”

Soțul femeii, profund afectat, a adăugat că propriul său angajator a fost mult mai empatic, ajungând chiar să egaleze o campanie de strângere de fonduri inițiată de colegi pentru a sprijini familia. El consideră că angajatorul soției sale ar fi trebuit să aștepte întoarcerea acesteia în Elveția pentru a discuta situația față în față.

Într-un interviu acordat publicației „24 Heures”, femeia din Vaud a vorbit despre suferința greu de imaginat pe care o trăiește de la acel Revelion tragic. În timp ce fiul ei s-a aflat între viață și moarte imediat după incendiu, familia a trecut prin luni de incertitudine copleșitoare. Pierderea locului de muncă, pe care nu o anticipase deloc, reprezintă încă o lovitură într-un moment deja devastator pentru familia sa.

41 de oameni și-au pierdut viața în teribilul incendiu

Elveția a anunțat că va acorda câte 50.000 de franci elvețieni supraviețuitorilor și familiilor victimelor incendiului din Crans-Montana.

Incendiul a izbucnit în barul "Le Constellation" din oraşul alpin Crans-Montana în timpul sărbătorilor de Revelion. Tragedia a curmat viaţa a 41 de adolescenţi şi tineri adulţi, între care şase italieni, în timp ce 115 au fost grav răniţi.

Mulţi dintre răniţi au necesitat tratament imediat în spitalele elveţiene pentru arsurile suferite până când, în cazul celor 11 victime italiene, au putut fi transferaţi înapoi în ţara lor, mai exact la centrul pentru arsuri din Nigarda, lângă Milano (nordul Italiei). Numărul persoanelor acuzate în această tragedie a crescut recent la 13, între care şi proprietarii barului incendiat, Jacques şi Jessica Moretti, primarul oraşului Crans Montana, Nicolas Feraud, şi oficiali responsabili de controalele de securitate.