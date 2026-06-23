Compania de software şi cloud computing avea aproximativ 141.000 de angajaţi cu normă întreagă la 31 mai 2026, în scădere de la aproximativ 162.000 de angajaţi în perioada similară din 2025.

"Implementarea tehnologiilor AI în operaţiunile noastre au avut ca rezultat, şi ar putea continua să aibă ca rezultat reduceri ale numărului de angajaţi", se arată în raport.

Reducerile, care reprezintă aproximativ 13% din forţa de muncă a Oracle, fac parte dintr-o tendinţă mai amplă în rândul companiilor de tehnologie care cheltuie miliarde de dolari pentru infrastructura AI, cum ar fi centrele de date.

Val de concedieri în domeniu

Amazon şi proprietarul Facebook - Meta - au renunţat la mii de angajaţi în ultimele luni, după investiţii masive în AI.

În ultimul an peste 100.000 de angajaţi din sectorul tehnologic au fost concediaţi, conform estimărilor firmelor care urmăresc evoluţiile de pe piaţa muncii.

În aprilie, Oracle a făcut "concedieri masive" conform uni postări online, dar nivelul nu a fost cunoscut până la publicarea celui mai recent raport anual, în care firma anunţă că a plătit plăţi compensatorii de aproximativ 1,8 miliarde de dolari şi alte costuri legate de restructurare, în ultimul an.

Suma este semnificativ mai mare decât cea plătită pentru restructurări în precedentul an financiar, de 374 milioane de dolari.

Cofondatorul companii este Larry Ellison, unul din cei mai bogaţi oameni din lume, care este şi director de tehnologie al Oracle.

Din datele publice disponibile, Oracle are în prezent două centre operaționale principale în România: București și Iași. Compania menționează frecvent că are peste 4.100 de angajați în birourile din aceste două orașe.