Compania va plăti 49.000 de euro despăgubiri, la care se adaugă aproximativ 10.500 de euro cheltuieli de judecată, după ce atât tribunalul de muncă, cât și Curtea de Apel din Veneția au constatat că încetarea contractului a încălcat legea, scrie Il Messaggero.

Potrivit judecătorilor, angajata fusese chemată la hotel cu trei zile înainte de începerea oficială a contractului, pentru a se familiariza cu activitățile și responsabilitățile postului. Instanța a considerat că această perioadă a reprezentat muncă nedeclarată.

În consecință, compania și-a pierdut protecțiile prevăzute de contractul pe perioadă determinată, acesta fiind considerat contract pe durată nedeterminată, ceea ce a atras aplicarea articolului 18 din Statutul Muncitorilor din Italia.

Hotărârea obligă angajatorul să plătească salariile aferente unui an, inclusiv al 13-lea și al 14-lea salariu, precum și alte 15 luni de remunerație pentru refuzul reintegrării în funcție.

Pentru companie, costul este considerat disproporționat, având în vedere că angajata fusese concediată după perioada de probă, fiind apreciată ca nepotrivită pentru post. Sindicatul, în schimb, consideră decizia o victorie importantă pentru drepturile angajaților.

Cum s-a ajuns în instanță

Cazul datează din primăvara anului 2024, când tânăra a fost angajată ca ospătăriță la hotelul de cinci stele Ausonia & Hungaria, situat pe insula Lido din Veneția.

În a cincea zi de muncă, ea a fost concediată verbal pe motiv că nu ar fi trecut perioada de probă.

Sindicatul independent Fiadel Csa Cisal, prin conciliatorul Marco Parrino, a contestat atât concedierea verbală, cât și faptul că femeia ar fi lucrat timp de trei zile înainte de intrarea în vigoare a contractului.

După eșuarea unei încercări de conciliere, fosta angajată a dat în judecată compania Dogale Ospitalità e Benessere Srl.

În primă instanță, societatea a negat că femeia ar fi prestat muncă fără contract. Totuși, mai mulți martori, inclusiv angajați ai hotelului, au declarat că aceasta începuse deja să învețe sistemul informatic de gestionare a activității. Judecătoarea a apreciat că această instruire reprezenta activitate de muncă efectivă, spre deosebire de simpla probă a uniformei.

Recunoașterea celor trei zile de muncă nedeclarată a dus la anularea protecțiilor de care beneficia compania în cazul concedierii.

Curtea de Apel din Veneția a menținut hotărârea primei instanțe. Motivele deciziei nu au fost încă publicate, iar compania a anunțat că va face recurs la Curtea Supremă de Casație.