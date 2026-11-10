Peste un milion de români au accesat pilonul2.ro, portalul privind Pilonul 2 de pensii, în primele zece luni din 2026, pentru a se interesa de pensia lor privată, arată Asociaţia pentru Pensiile Administrate Privat din România (APAPR) într-un ghid despre verificarea banilor din Pilonul 2, conform Agerpres.

Astfel, potrivit organizaţiei, toţi cei 8,5 milioane de români care contribuie la Pilonul 2 de pensii private pot afla la ce fond contribuie şi câţi bani au strâns pentru pensie în contul personal, pe pilonul2.ro.

Pilonul 2 este sistemul de pensii private obligatorii lansat în 2008, prin care o parte din contribuţia de asigurări sociale (CAS) este direcţionată către un cont individual de pensie privată, administrat de unul dintre cele şapte fonduri autorizate. În prezent, contribuţia la Pilonul 2 este de 4,75% din venitul brut lunar şi face parte din contribuţia totală de CAS de 25% pe care salariaţii o plătesc oricum. Aşadar, participarea la Pilonul 2 nu presupune costuri suplimentare pentru români, subliniază APAPR.

Banii acumulaţi în contul personal sunt investiţi de administratorul fondului, în condiţii strict reglementate de legislaţie, pentru a genera câştiguri pe termen lung. La momentul pensionării, participantul va beneficia atât de contribuţiile virate de-a lungul anilor, cât şi de câştigurile din investiţii.

Pe pilonul2.ro, folosind formularul pus la dispoziţie de Autoritatea de Supraveghere Financiară, oricine poate afla în mai puţin de 30 de secunde, completând numele şi codul numeric personal (CNP), la care dintre cele şapte fonduri de pensii private de Pilon 2 contribuie.

Fondurile de pensii din Pilonul 2 au avut un randament mediu anual de 8,5%

După ce a aflat la ce fond de pensii private este înscris ca participant, următorul pas este verificarea contului personal. Portalul pilonul2.ro centralizează link-urile către cele şapte fonduri de pensii, acolo unde participanţii îşi pot deschide uşor un cont online cu utilizator şi parolă pentru a-şi verifica banii strânşi şi istoricul contribuţiilor virate.

Aproape două milioane de români îşi verifică deja online contul personal de pensie privată.

APAPR precizează că este foarte important ca participanţii să îşi actualizeze datele personale şi de contact (adresă de e-mail, număr de telefon şi adresă de corespondenţă) la administratorul fondului de pensii la care contribuie. Astfel, aceştia se asigură că pot fi contactaţi şi că primesc la timp toate informările şi comunicările importante referitoare la contul lor de pensie privată.

În fiecare an, în cursul lunii mai, administratorii fondurilor de pensii private transmit tuturor participanţilor scrisoarea anuală de informare. Aceasta conţine informaţii despre contribuţiile virate în contul personal în anul precedent şi valoarea acumulată la sfârşitul anului. Participanţii pot opta să primească această scrisoare în format electronic, pe e-mail, în locul formatului tipărit. Este o modalitate mai rapidă şi mai comodă de a consulta informaţiile despre propria pensie privată, susţine sursa citată.

De la lansarea sistemului în 2008, fondurile de pensii private din Pilonul 2 au obţinut un randament mediu anual de 8,5%, comparativ cu o rată medie anuală a inflaţiei de 4,8% (date la 30 septembrie 2026). Mai mult, din cele peste 237 miliarde de lei administrate în beneficiul participanţilor, aproximativ 96 miliarde de lei reprezintă câştigul net obţinut din investiţii, adică bani adăugaţi peste contribuţiile virate. „Cu alte cuvinte, o parte importantă din economiile acumulate de români în Pilonul 2 provine din performanţa investiţiilor realizate de administratorii fondurilor de pensii private", se mai arată în comunicat.

Când și cum se pot retrage banii din Pilonul 2 de pensii

APAPR menţionează că banii acumulaţi în contul din Pilonul 2 nu pot fi retraşi oricând, ci doar în situaţiile prevăzute de lege: la pensionarea pentru limită de vârstă, atunci când se obţine decizia de pensionare din sistemul public; în cazul pensionării pentru invaliditate, indiferent de gradul de invaliditate; în cazul decesului participantului, când banii acumulaţi revin moştenitorilor legali sau testamentari.

Conform legislaţiei încă în vigoare, beneficiarii pot opta pentru încasarea întregii sume printr-o plată unică sau pentru plăţi lunare egale, eşalonate pe o perioadă de maximum cinci ani (cel mult 60 de plăţi). Pentru a solicita banii, participantul sau, după caz, moştenitorul trebuie să se adreseze administratorului fondului de pensii private, care va comunica documentele şi paşii necesari. Aceste reguli rămân în vigoare până la autorizarea primelor fonduri specializate de plată, cel mai devreme în cursul anului 2027, moment din care va produce efecte noua lege de plată nr. 2/2026.

Până la 30 septembrie 2026, circa 365.000 de români şi-au primit înapoi banii din Pilonul 2, sumele totale fiind în valoare de aproximativ 8,5 miliarde de lei şi în creştere accelerată.

Pentru cei care vor să afle mai multe despre pensia lor privată, APAPR a lansat în mediul online asistentul virtual „Domnul Pensionescu", bazat pe inteligenţă artificială (AI), care oferă răspunsuri simple şi accesibile despre funcţionarea sistemului de pensii private. Domnul Pensionescu oferă informaţii generale şi nu are acces la conturile individuale ale participanţilor, precizează asociaţia de profil.