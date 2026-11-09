Instituția pune la dispoziție un portal prin care persoanele asigurate pot consulta stagiile de cotizare, punctajele și datele înregistrate în sistem, inclusiv informații despre angajatori și veniturile declarate.

Noul portal CNPP, lansat la 1 septembrie 2026, permite și generarea unor rapoarte privind perioadele lucrate înainte și după aprilie 2001. Pentru acces este necesar un cont în Spațiul Privat Virtual (SPV). Află unde verifici vechimea acumulată, cum îți faci cont și ce poți face dacă descoperi că anumite perioade nu apar în evidență.

Unde verifici online stagiul de cotizare la pensie

Verificarea se face pe portalul oficial al Casei Naționale de Pensii Publice, la adresa www.cnpp.ro . Din pagina principală, utilizatorii pot accesa Spațiul Privat Virtual (SPV), unde au la dispoziție informații și documente personale din sistemul public de pensii.

CNPP a lansat noul portal instituțional la 1 septembrie 2026. Prin intermediul contului personal, utilizatorii pot consulta stagiile de cotizare, pot transmite cereri online și pot accesa rapoarte și informații personalizate. Platforma oferă și posibilitatea de a consulta contribuțiile virate la Pilonul II, informații din decizia de pensionare și talonul de pensie în format electronic, pentru persoanele care beneficiază de aceste servicii.

Conturile create pe vechea platformă au fost migrate, astfel că persoanele care aveau deja un cont se pot autentifica în continuare cu aceleași date de acces.

Pentru perioadele ulterioare datei de 1 aprilie 2001, evidența stagiului de cotizare se bazează pe declarațiile nominale transmise de angajatori. Acestea cuprind informații despre salariați, veniturile realizate și perioadele pentru care au fost declarate contribuțiile de asigurări sociale.

Pentru perioada lucrată înainte de 1 aprilie 2001, dovada vechimii în muncă se face, în principal, cu carnetul de muncă. În noul portal CNPP poate fi disponibilă și o copie scanată a acestuia, dacă documentul există în arhiva electronică a instituției. În cont pot fi solicitate și rapoarte privind stagiul de cotizare și punctajele aferente perioadelor anterioare acestei date.

Dacă anumite perioade nu apar în sistem, carnetul de muncă, adeverințele eliberate de foștii angajatori sau documentele de la deținătorii arhivelor pot fi necesare pentru dovedirea vechimii.

Cum îți faci cont pe platforma Casei Naționale de Pensii Publice

Pentru a consulta informațiile despre vechimea în muncă și stagiul de cotizare, trebuie să ai un cont în Spațiul Privat Virtual al CNPP.

Dacă ai avut deja cont pe vechea platformă, nu trebuie să îl creezi din nou. Datele de acces au fost migrate, iar autentificarea se face cu aceleași credențiale.

Persoanele care nu au avut cont pot urma una dintre cele trei proceduri de înregistrare prezentate de Casa Națională de Pensii Publice.

1. Crearea contului prin ROeID

Prima variantă este folosirea ROeID, sistemul național de identificare electronică. Persoanele care au deja un cont ROeID activ îl pot utiliza pentru autentificarea în platforma CNPP.

Dacă nu ai încă identitate digitală, trebuie să parcurgi mai întâi procedura de înregistrare în aplicația ROeID. Aceasta presupune introducerea datelor personale, fotografierea actului de identitate și verificarea identității prin pașii solicitați în aplicație.

După validare, identitatea digitală poate fi folosită pentru accesarea serviciilor online ale instituțiilor publice care acceptă această metodă de autentificare, inclusiv SPV al CNPP.

2. Crearea contului cu semnătură electronică calificată

O altă posibilitate este înregistrarea pe portalul CNPP cu ajutorul unui certificat calificat pentru semnătură electronică.

Solicitantul completează cererea online, o semnează electronic și o transmite către casa teritorială de pensii pentru verificare. În acest caz, procedura se poate desfășura fără deplasarea la ghișeu.

3. Crearea contului prin depunerea cererii la ghișeu

Persoanele care nu au nici ROeID, nici semnătură electronică calificată pot alege varianta cu prezență fizică.

Cererea se completează online, iar solicitantul selectează opțiunea „Prezență fizică”. După primirea numărului de înregistrare, trebuie să se prezinte la casa teritorială de pensii pentru semnarea cererii.

CNPP a publicat instrucțiuni și materiale video pentru fiecare dintre cele trei metode de înregistrare, în secțiunea „Ajutor” de pe site-ul instituției.

Cum afli câți ani de vechime ai acumulat pentru pensie

După autentificarea în Spațiul Privat Virtual, poți consulta informațiile disponibile în baza de date a Casei de Pensii și poți solicita rapoarte privind stagiul de cotizare și punctajele realizate.

În meniul contului există o secțiune „Rapoarte”, de unde pot fi solicitate documente pentru două categorii de perioade: cele anterioare datei de 1 aprilie 2001 și cele începând cu această dată.

Raportul privind stagiul de cotizare și punctajele realizate în sistemul asigurărilor sociale de stat poate conține mai multe informații despre activitatea profesională, în funcție de datele înregistrate în evidențele CNPP:

perioadele de cotizare;

angajatorii pentru care au fost transmise declarații;

baza de calcul a contribuției de asigurări sociale sau venitul asigurat;

veniturile realizate;

condițiile de muncă;

numărul de zile lucrate;

numărul de zile pentru care au fost acordate prestații de asigurări sociale;

norma de lucru;

punctajele aferente perioadelor înregistrate.

Separat, utilizatorii pot solicita un raport referitor la Fondul de pensii Pilon II. În cont poate apărea și o copie scanată a carnetului de muncă, dacă documentul a fost preluat în evidențele CNPP.

Ce faci dacă lipsesc luni sau ani din raport?

Dacă o perioadă în care ai lucrat nu apare în raport, nu înseamnă automat că angajatorul nu a declarat sau nu a plătit contribuțiile pentru intervalul respectiv.

După lansarea noii platforme, au fost semnalate situații în care rapoartele generate nu cuprindeau toate perioadele lucrate. CNPP a explicat că apariția unor informații incomplete a fost legată de optimizările tehnice necesare procesării volumului mare de date și le-a recomandat utilizatorilor să genereze din nou rapoartele.

Dacă informațiile lipsesc în continuare, poți transmite instituției o solicitare punctuală de verificare, direct din contul personal. Înainte de a face acest lucru, este util să compari raportul cu documentele pe care le ai: carnetul de muncă, contractele, adeverințele de vechime sau alte acte eliberate de foștii angajatori.

Pentru perioadele în care declarațiile nominale nu au fost depuse sau au fost completate greșit, angajatorii trebuie să transmită declarații rectificative. Procedura diferă în funcție de perioada la care se referă informațiile: pentru intervalele anterioare datei de 1 ianuarie 2011, declarațiile rectificative se depun la casa teritorială de pensii, iar pentru perioadele începând cu această dată, la ANAF.

Câți ani de cotizare sunt necesari pentru pensie

Potrivit Legii nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii, stagiul minim de cotizare contributiv este de 15 ani, atât pentru femei, cât și pentru bărbați. Stagiul complet de cotizare contributiv este de 35 de ani, cu aplicarea eșalonării prevăzute de lege.

Este importantă diferența dintre stagiul de cotizare și stagiul de cotizare contributiv. Stagiul de cotizare cuprinde perioadele pentru care s-au datorat contribuții, dar și anumite perioade asimilate sau necontributive recunoscute de lege. Stagiul contributiv se referă la perioadele în care persoana a fost asigurată în sistemul public de pensii și pentru care s-au datorat contribuții.

Printre perioadele asimilate se numără studiile universitare urmate la zi sau cu frecvență, dacă au fost absolvite cu diplomă, serviciul militar și anumite perioade de concediu pentru creșterea copilului. Aceste perioade sunt recunoscute în condițiile prevăzute de lege și nu au toate aceleași efecte la calculul pensiei.

De exemplu, concediul pentru creșterea copilului început după 1 ianuarie 2006 este considerat perioadă asimilată stagiului de cotizare și, prin excepție, se ia în calcul la stabilirea stagiului minim și a celui complet de cotizare contributiv. Totuși, nu generează puncte de stabilitate.

Prin urmare, numărul anilor în care o persoană a avut contract de muncă nu este singurul element care contează la stabilirea dreptului la pensie. Trebuie luate în calcul și perioadele recunoscute de lege, vârsta standard de pensionare și condițiile aplicabile fiecărei situații.