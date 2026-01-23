Canada permite, prin legea Medical Assistance in Dying (MAiD), ca pacienții să solicite moartea asistată dacă un evaluator consideră că starea lor terminală îndeplinește anumite criterii. În mod normal, pacienții așteaptă săptămâni pentru procedură, dar în cazuri considerate urgente aceasta poate fi efectuată chiar în ziua depunerii cererii, scrie Daily Mail.

Femeia a avut complicații după o operație de bypass coronarian și a fost trimisă acasă, soțul ei ocupându-se de îngrijirea ei. Pe măsură ce starea ei s-a înrăutățit, soțul, și el în vârstă, a început să resimtă epuizarea.

Cum s-a petrecut tragedia

Raportul arată că femeia și-a exprimat familiei dorința de a face MAiD, dar în fața evaluatorului a spus că dorește să își retragă cererea, invocând valori personale și religioase, și că preferă îngrijirea într-un centru.

Cu toate acestea, soțul a solicitat o evaluare MAiD urgentă a doua zi, iar un al doilea evaluator a considerat-o eligibilă. Primul evaluator, contactat conform protocolului, și-a exprimat îndoielile, subliniind necesitatea unei evaluări mai complete și riscul de presiune externă din cauza epuizării soțului.

În ciuda acestor îngrijorări, un al treilea evaluator a confirmat eligibilitatea și femeia a fost eutanasiată în acea seară. Comitetul a subliniat că intervalul foarte scurt de timp nu a permis explorarea completă a nevoilor sociale, medicale și de îngrijire ale pacientei, precum și a impactului refuzului de acces la hospice și a epuizării soțului.

Membrii comitetului au mai notat că soțul a fost principalul avocat al cererii de MAiD și că procedura s-a desfășurat cu el prezent, ceea ce ridică semne de întrebare privind posibilitatea ca pacienta să fi fost influențată să accepte procedura.

Dr. Ramona Coelho, membră a comitetului, a criticat gestionarea cazului, subliniind că accentul ar fi trebuit să fie pe asigurarea unui suport paliativ adecvat atât pentru pacientă, cât și pentru soțul ei.

Canada a legalizat moartea asistată în 2016, inițial pentru adulții cu boli terminale. Legea a fost ulterior extinsă pentru persoanele cu boli cronice, dizabilități și, în viitorul apropiat, pentru anumite condiții de sănătate mintală. Cazurile de demență rămân controversate din cauza problemelor legate de capacitatea de consimțământ.

