Numărul acestora ar putea fi chiar dublu, informează pagina de Facebook a echipei naţionale.

Punctul oficial de întâlnire al suporterilor români a fost stabilit de autorităţi în Piaţa Taksim – Parcul Gezi.

Potrivit sursei citate, suporterii se pot aduna liber în Parcul Gezi, începând cu ora 15:45, când va fi deschis Fan Meeting Point-ul.

Fan Walk-ul către stadion este programat să înceapă la ora 16:45, sub supravegherea poliţiei, iar traseul până la stadion are aproximativ 800 de metri.

Accesul în tribune se va face începând cu ora 17:00.

În sectorul României, fanii vor găsi steguleţe cu tricolorul.

La finalul partidei, suporterii din sectorul rezervat fanilor români vor fi nevoiţi să mai aştepte cel puţin 45 de minute înainte de a putea părăsi stadionul.

Meciul din această seară va fi acoperit de 144 de jurnalişti la masa presei şi 69 de fotografi.

Partida Turcia - România se dispută de la ora 19.00.

Lotul României pentru barajul CM 2026 cu Turcia

Selecţionerul Mircea Lucescu a anunţat, joi dimineaţă, cei 23 de jucători care vor apărea pe foaia de joc la meciul cu Turcia, de la ora 19:00, din barajul pentru Cupa Mondială.

Printre cei 23 de jucători se află şi portarul Ionuţ Radu, care a sosit la lot în ultimul moment, după ce Celta Vigo a anunţat că are o contuzie la gambă, fără dovezi de leziune musculară.

Din lotul anunţat de Mircea Lucescu, patru jucători nu au fost incluşi pe foaie de joc pentru joi seară: Cătălin Căbuz, Adrian Rus, Kevin Ciubotaru şi Claudiu Petrila.

PORTARI: Laurenţiu Popescu (Universitatea Craiova, 0/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0), Ionuţ Radu (7/0);

FUNDAŞI: Andrei RAŢIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Radu DRĂGUŞIN (Tottenham | Anglia, 27/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1), Virgil GHIŢĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1), Andrei COUBIŞ (Universitatea Cluj, 0/0), Nicuşor BANCU (Universitatea Craiova, 50/2);

MIJLOCAŞI: Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 6/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15), Florin TĂNASE (FCSB, 26/5), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8), Dennis MAN (PSV | Ţările de Jos, 43/11), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 5/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 33/5), Ştefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 2/1);

ATACANŢI: Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 7/2), David MICULESCU (FCSB, 6/0), Marius COMAN (UTA Arad, 0/0).

Lotul Turciei pentru meciul cu România

PORTARI: Altay Bayindir (Manchester United), Mert Gunok (Fenerbahce), Muhammed Şengezer (Başakșehir), Ugurcan Cakir (Galatasaray)

FUNDAȘI: Abdulkerim Bardakci (Galatasaray), Ahmetcan Kaplan (NEC), Eren Elmali (Galatasaray), Ferdi Kadioglu (Brighton), Merih Demiral (Al-Ahli), Mert Muldur (Fenerbahce), Mustafa Eskihellac (Trabzonspor), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydin (Caykur Rizespor), Zeki Celik (AS Roma)

MIJLOCAȘI: Atakan Karazor (Stuttgart), Hakan Calhanoglu (Inter), Ismail Yuksek (Fenerbahce), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kokcu (Beșiktaș), Salih Ozcan (Borussia Dortmund)

ATACANȚI: Arda Guler (Real Madrid), Baris Alper Yılmaz (Galatasaray), Deniz Gul (FC Porto), Irfan Can Kahveci (Kasımpașa), Kenan Yildiz (Juventus), Kerem Akturkoglu (Fenerbahce), Oguz Aydin (Fenerbahce), Semih Kilicsoy (Beșiktaș), Yunus Akgun (Galatasaray)