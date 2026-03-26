Prețurile carburanților astăzi, 26 martie 2026. Cât costă benzina și motorina la pompă

Prețul benzinei în București

Șoferii din București au înregistrat în ultimele zile ușoare creșteri la prețul benzinei și motorinei. Pe 25 martie, cel mai ieftin litru de benzină se găsea la stațiile Socar și Petrom, cu 9,13 lei/litru, urmat de Lukoil (9,14 lei) și Rompetrol (9,17 lei). MOL vindea benzina cu 9,19 lei/litru, iar OMV rămânea cea mai scumpă stație, cu 9,26 lei/litru.

În ziua următoare, 26 martie, prețurile au urcat ușor: Lukoil a ajuns la 9,19 lei/litru, Socar și Petrom la 9,28 lei/litru, Rompetrol la 9,32 lei/litru, MOL la 9,34 lei/litru, iar OMV a rămas cea mai scumpă, cu 9,41 lei/litru.