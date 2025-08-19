O adolescentă și-a mestecat și înghițit părul timp de 6 ani. Medicii din China i-au scos din stomac o „minge” de 2 kg

Medicii din China au fost nevoiți să îndepărteze o „minge de păr” de 2 kg din stomacul unei adolescente, după ce aceasta a devenit dependentă de a-și smulge și mânca propriul păr timp de șase ani.

În iulie, fata de 15 ani, poreclită Nini, din provincia Henan, în centrul Chinei, a mers împreună cu mama ei la Spitalul pentru Copii din Wuhan, în provincia vecină Hubei.

Fata era extrem de slabă, având 1,60 m înălțime și doar 35 kg. De asemenea, nu mai avusese menstruație de șase luni, a relatat publicația Hubei Daily. Mama lui Nini a dus-o la spital pentru o durere puternică de stomac care o împiedica să mănânce și care aproape că o făcuse să se prăbușească.

Douyin

Potrivit raportului, Nini a fost diagnosticată și cu o anemie severă. Mama fetei le-a spus medicilor că aceasta mânca păr de șase ani. Doctorii au descoperit o „minge de păr” formată din fire de păr și resturi alimentare, care ocupa aproape tot stomacul. Ei au concluzionat că aceasta era cauza seriei de boli ale fetei.

Operație dificilă și recuperare rapidă

Pe 14 iulie, Nini a fost supusă unei intervenții chirurgicale pentru îndepărtarea mingii de păr, iar în timpul operației medicii au constatat că stomacul ei se umflase de două ori față de dimensiunea normală. La cinci zile după operație, Nini a început să mănânce din nou. A fost externată și a revenit la un control medical pe 5 august, când medicii au spus că s-a recuperat bine.

Fata a adus un buchet de flori din dulciuri pentru a-și exprima recunoștința. Mama ei a spus că fiica sa a început să ia în greutate.

Tricofagia, o tulburare gravă

„Dacă un copil mănâncă obiecte necomestibile, precum păr sau sticlă, mai mult de o lună și nu se poate opri, părinții ar trebui să fie atenți la o afecțiune numită tricofagie și să îl ducă la spital”, a spus un medic al cărui nume nu a fost menționat în raport.

Liu Fang, medic la Spitalul Jinling din Nanjing, provincia Jiangsu, a scris pe site-ul medical 39.net că pacienții cu tricofagie primesc de obicei tratamente ce combină dieta, psihiatria și medicația.

„Le sugerăm pacienților să consume alimente bogate în vitamine. De asemenea, corectăm cognițiile greșite pentru a le schimba comportamentul. În al treilea rând, prescriem soluții orale pentru a le îmbunătăți sănătatea”, a explicat Liu.

Uneori, medicina tradițională chineză (TCM) și fizioterapia sunt folosite pentru a ameliora simptomele pacienților, a mai spus Liu.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













